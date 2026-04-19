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La selección asturiana de fútbol sala se proclama campeona de España con una goleada

Un total de 13 selecciones lucharon por la convocatoria de la competición, en un ambiente de deporte y diversión

La selección asturiana de fútbol sala

La selección asturiana de fútbol sala / RFEF

O. O.

La selección de fútbol sala de Asturias firmó la victoria final en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Sub10 celebrados en Sanxenxo, tras imponerse en la final a la selección de la Comunidad de Madrid por 5-0. Un total de 13 selecciones lucharon por la convocatoria de la competición, en un ambiente de deporte y diversión. 

Asturias tomó la iniciativa muy rápido con el juego veloz que ha demostrado durante todo el campeonato para llegar al descanso con un contundente 4-0 que sentenciaba la final antes de lo previsto. Yago VegaMateo Fano por partida doble y Javier Torío firmaban los tantos y ponían a Asturias muy cerca de conquistar el trofeo. En la segunda mitad, Madrid lograba encontrar el buen juego que había desplegado durante la semana en Sanxenxo, pero sería finalmente Gabriel Fontenla, del equipo astur, quien colocaría el 5-0 definitivo en el lumninoso del Pabellón Municipal Baltar. 

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