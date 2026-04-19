Siete medallas para el Náutico Ensidesa en el Nacional de Jóvenes Promesas, en Sevilla

El Club Náutico Ensidesa brilló con luz propia en el LVI Campeonato de España de Jóvenes Promesas infantil y cadete, que tuvo lugar este fin de semana en aguas del CEAR de La Cartuja, en Sevilla, al liderar el medallero por escuadras con un total de siete preseas ganadas: dos de oro, otras cuatro de plata y una de bronce. En la clasificación general por clubes coparon la octava plaza.

Las doradas preseas para la entidad corverana las cosecharon Iván Rodriguez Fernández, en infantil PK3 3.000 metros y Teo Delgado Abeledo, en infantil A C-1 3.000 metros; las de plata se las apuntaron Daniela Domínguez Alonso, en infantil A K-1 3.000, Adrián García Camiña, en cadete B K-1 5.000 metros, Mateo Dopazo Rodriguez, en cadete A K-1 5.000 y Nikole Álvarez Arias, en cadete B K-1 5.000; en tanto, el bronce, fue para Mireia Isoba Suárez, en infantil A K-1 3.000 metros.

Por su parte, Los Gorilas de Candás conquistaron una medalla de oro, a cargo de Ana Rodriguez Rodriguez, en infantil B K-1 3.000 metros; así como otras dos presas de plata, estas conseguidas por Vianka Ordoñez Cuervo, en infantil B K-1 3.000, y Nora El Hamyani Lakhal, esta en cadete A C-1 sobre la distancia de 5.000 metros. Del mismo modo, otra presea de oro, en este caso para La Ribera-Oviedo Kayal, se la anotó en categoría cadete B K-1 y en 5.000 metros, Salomé Llorián González.

Fueron dos días de pruebas, en el canal del Guadalquivir, en las que la meteorología acompañó con calor y sol, junto a una brisa agradable, que en ningún momento supuso un reto extra para los competidores. El sábado, 18 de abril, la jornada de mañana estaba reservada para las pruebas clasificatorias en cada una de las categorías que iban a formalizar las listas de salida de las finales del turno vespertino, las de la categoría infantil, y las de cadetes, que se disputaron en su totalidad en la matinal del domingo 19.

Las primeras finales que se disputaron fueron las de canoa femenina, quedando como nueva campeona de España en Infantil A Martina Vera del Real Club Nautic Port de Pollença. Seguidamente fue la final de Infantil B, donde consiguió la medalla de oro Marcela Seco, del Club Náutico Pontecesures. Por su parte, en la categoría masculina, el que se alzó al primer escalón del podio fue Teo Delgado, Infantil A, del Náutico Ensidesa, mientras que el debutante en una competición de estas características como Infantil B, Valdo Curra del Club de Mar Ría de Aldán Gandón SA, conoció por primera vez lo que supone acreditarse como el mejor del país en su categoría en la distancia de 3.000 metros.

En cuanto a los kayaks, las pruebas que cerraban la jornada del sábado. En las finales femeninas, la que consiguió el triunfo en K-1 3.000 metros de Infantil A fue Aitana Casal del Club Piragüismo Verducido Pontillón, mientras que el título de la categoría Infantil B se fue para Asturias, ya que Ana Rodríguez, de Los Gorilas de Candas, sumó su primera victoria a nivel nacional en un apretado sprint.

En la categoría masculina, y también sobre la distancia de 3.000 metros. El oro de la prueba de Infantiles A lo logró Noel Piñero, del Club de Piragüismo CP Portonovo, mientras que, en la categoría inferior, la B, el nuevo campeón de España de la distancia sobre un K-1 fue Pablo Cayarga del Marítimo de Mahon.

El domingo 19, en otra agradable y calurosa jornada en la acogedora ciudad hispalense, fue el turno para dirimir a los nuevos campeones de España de cadete, ellos sí compitiendo en la distancia de 5.000 metros.

En canoa, las finales fueron directas, sin que en ninguna categoría hubiese que pasar por carreras clasificatorias empezando a competir las mujeres. En la prueba de las Cadete A, el triunfo fue para la balear Elisenda Cerdá, del Náutic Port de Pollença. Por su parte, el triunfo de la categoría B, lo consiguió la local Mercedes de Acuña de la Sección Deportiva del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

En cuanto a los chicos, el nuevo campeón de España de la LVI edición de esta competición cadete A, lo ganó en el agua el gallego Pablo Cid, del Club Ría de Betanzos, mientras que el que se estrenaba en la categoría con el oro colgado de su pecho fue Pablo Castiñeiras, del Club As Torres Romería Vikinga de Catoira.

Las pruebas que cerraron este evento en el CEAR de La Cartuja de Sevilla fueron las finales de K-1. En mujeres, la ganadora de la prueba de cadete A fue Carla Corrales, del Club Náutico de Cobres, y en Cadete B, el triunfo se lo llevó Salomé Llorián de La Ribera-Oviedo Kayak.

En cuanto a la categoría masculina, el vencedor de la prueba en la final de los cadete B fue el arancetano Daniel Vega, del Club Escuela Piragüismo Aranjuez, y en la regata que cerró la competición, la de los Cadete A, la victoria se la llevó, tras un apretadísimo sprint y sobre la misma línea de meta, el castellano- leonés Álvaro Salvador del Club Deportivo Palentino de Piragüismo.

En este campeonato también participaron los chicos y chicas de la categoría de Paracanoe, siendo campeón de la categoría Cadete PK3 Ricardo Junquera, del Club Deportivo Básico Piragua Madrid, Mientras que en la prueba femenina la victoria se la llevó Manuela Rodríguez, del Club Piragïsmo Salthish Punta Umbria.

El Paracanoe de la categoría Infantil, tuvo lugar en la tarde del sábado, quedando como nuevo campeón de España de PK3 Iván Rodríguez del Náutico Ensidesa y, en la categoría femenina, la que se llevó el oro a casa fue Agüeda Bartolomé, del Club Piragïsmo Salthish Punta Umbria.

En cuanto a la competición por clubes, el que terminó levantando el trofeo como el mejor equipo nacional de este LVI Campeonato de España Infantil y Cadete fue el Club Escuela Piragüismo Aranjuez que con los 2.709 puntos que consiguió, se impuso al Club Ría de Aldán Gandón SA, que logró 1.890, y al Mercantil de Sevilla que terminó acumulando un total de 1.806 puntos.

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