El Valladolid Promesas supera con claridad al Langreo en un encuentro con tres expulsiones

El UP Langreo no pudo sacar nada positivo de su visita a los anexos del José Zorrilla, donde cayó con claridad ante un Real Valladolid Promesas muy superior durante la mayor parte del encuentro. Una dura derrota que, al menos, los langreanos podrán digerir fuera de los puestos de descenso.

El partido comenzó con un Valladolid intenso, dominador y muy consciente de lo que se jugaba en la lucha por evitar el descenso. Desde los primeros minutos impuso un ritmo alto, moviendo el balón con rapidez y obligando al Langreo a replegarse en su propio campo. La primera gran ocasión llegó en el minuto 17, tras un cambio de juego de derecha a izquierda que encontró a Sergio Esteban. El atacante se internó en el área, recortó y sacó un disparo con rosca que se marchó muy cerca del segundo palo, avisando de lo que estaba por venir. El Langreo sufría y no lograba asentarse.

El gol no tardó en llegar. En el minuto 20, Riki envió un balón en largo a Carvajal, que ganó la espalda de la defensa y, ante la salida dubitativa de Adrián Torre, resolvió con una sutil vaselina para firmar el 1-0. El tanto reforzó la confianza local y dejó tocado al conjunto visitante.

A pesar del golpe, el Langreo tuvo una oportunidad clara para igualar el marcador en el minuto 26. Juan López filtró un gran pase interior hacia Neira, que se quedó solo ante el guardameta rival, pero este reaccionó con rapidez y evitó el disparo, desbaratando una ocasión que pudo cambiar el rumbo del encuentro. La respuesta del Valladolid fue inmediata y contundente. En el minuto 32, Carvajal asistió a Riki, que encaró con decisión y batió al portero para hacer el 2-0.

Antes del descanso, el conjunto local siguió acumulando llegadas. Brain tuvo una ocasión clara en el minuto 40, pero no acertó a definir. Sergio Esteban volvió a intentarlo en el 43 con un disparo que se marchó fuera por poco. Incluso en el 44, una buena jugada colectiva terminó con un remate de Jesús Martínez que detuvo el portero. En el descuento, Brain volvió a fallar en un mano a mano, mientras que Aranda remató de cabeza en un córner con cierto peligro.

El Langreo mejoró tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el Langreo mostró una mejor cara y salió más decidido, intentando adelantar líneas y buscar portería rival. Sin embargo, el encuentro dio un giro brusco en el minuto 49 con la expulsión de Óscar Maza, dejando a los visitantes con diez jugadores en su mejor momento. Poco después, el partido entró en una fase de tensión, con varias acciones polémicas que derivaron también en la expulsión de Brain por parte del conjunto local. Aun así, el Valladolid supo mantener el control del juego.

El golpe definitivo llegó en el minuto 68. Valdespino culminó una acción ofensiva con un remate en el segundo palo tras un centro muy cerrado, estableciendo el 3-0 que sentenciaba el partido.

Con el marcador ya resuelto, el Langreo acusó el desgaste físico y anímico. Las expulsiones -Liam López vio la roja en el 76'- y la desventaja hicieron imposible cualquier intento de remontada. El equipo apenas generó peligro en el tramo final, más allá de intentos aislados. En definitiva, el 3-0 final reflejó la superioridad de un Valladolid Promesas que fue mejor en ambas áreas y más efectivo. El UP Langreo deberá corregir errores y recuperar sensaciones si quiere competir con mayores garantías en los próximos compromisos.

Ficha técnica:

Real Valladolid Promesas: Casado (2), Hugo San (3), Jesus Martínez (2), Brain (0) , Sergio Esteban (3), Riki (3), Aranda (2), Miguel Flores (2), Raúl González (2), Carvajal (2) y Galdeano (2).

Cambios: Murcia (1) por Jesús Martínez, min. 69. César Porras (1) por Esteban, min. 78. Iago Parente (1) por Aranda, min. 78.Mario Domínguez (1) por Carvajal, min. 78. Yago San Miguel (1) por Riki, min. 85.

UP Langreo: Adrián Torre (1), Maza (0), Alejandro Menendez (1), Estrada (1), Sergio Orviz (1), Neira (2), Juan Lopez (1), Omar (1), Ojeda (1), Pablo Perez (1) y Iglesias (1).

Cambios: Diego Díaz (1) por Sergio Orviz, min. 46. Liam López (1) por Omar, min. 66. Enol (1) por Ojeda, min. 66. Borja (1) por Juan López, min. 77. Barrientos (1) por Pablo Pérez, min. 77.

Goles: 1-0, min. 20: Carvajal. 2-0, min. 32: Riki. 3-0, min. 68: Hugo San.

Árbitro: Calvo Martínez (comité riojano). Expulsó al local Brain y a los visitantes Óscar Maza y Liam López. Tarjetas amarillas a los locales Jesús Martínez, Brian, Aranda, Carvajal y segunda a Brain y al visitante Pablo Pérez.

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Anexo al José Zorrilla