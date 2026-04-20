Asturias extrae oro de Eslovaquia: Yoel Vázquez y Jorge Martínez, campeones del Mediterráneo con España juvenil

Los jugadores asturianos Yoel Vázquez, componente del Fútbol Club Barcelona, y Jorge Martínez, del Grupo Covadonga, fueron oro con la selección española juvenil de balonmano en el Campeonato Mediterráneo disputado en la ciudad eslovaca de Samorín. Ambos jugadores, que tuvieron un papel destacado en el torneo, son asiduos en las convocatorias del seleccionador, Pablo Larrumbide, y tienen muchas papeletas de ser incluidos en la lista de los convocados para el próximo Campeonato de Europa, previsto entre el 29 de julio y el 9 de agosto en Belgrado, la capital serbia.

El equipo español saldó el campeonato con pleno de triunfos y excelentes sensaciones. La dificultad de los partidos fue en aumento, desde los sencillos primeras victorias frente a Grecia (32-11) y Kosovo (24-17) a los solventes triunfos contra Macedonia del Norte (24-17) y Rumanía (23-16), pasando por otra paliza, a Montenegro (32-10) y finalizando con los dos test de mayor dificultad, contra Egipto (26-24) y la citada final ante el combinado serbio.

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El encuentro por la medalla de oro resultó muy intenso y competido, y la mayor virtud de España fue saber agarrarse al partido cuando pintaban bastos. Tras ir por detrás al descanso y en muchos momentos de la segunda parte, el equipo de Yoel y Jorge supo gestionar mejor los últimos minutos, con gol decisivo de Xabier Fernández y una última parada de Albert Quesada.