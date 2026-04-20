El ciclista asturiano Martín Fernández se impone en el Trofeo Torre del Bierzo
N. L.
Oviedo
El ciclista asturiano Martín Fernández, del MMR, se impuso en el Trofeo de Torre del Bierzo, "Memorial Emilio Fernández", donde entró por delante de Ryan O´Saughnessy, del Picusa, y a su compañero Pelayo Gancedo. Por su parte, el ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) conquistó la 60ª edición de la Amstel Gold Race, disputada sobre 257,2 kilómetros entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Valkenburg, después de imponerse al esprint al campeón de 2025, el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).
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