Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

El ciclista asturiano Martín Fernández se impone en el Trofeo Torre del Bierzo

Martín Fernández entra vencedor en el Trofeo Torre del Bierzo.

Martín Fernández entra vencedor en el Trofeo Torre del Bierzo.

N. L.

Oviedo

El ciclista asturiano Martín Fernández, del MMR, se impuso en el Trofeo de Torre del Bierzo, "Memorial Emilio Fernández", donde entró por delante de Ryan O´Saughnessy, del Picusa, y a su compañero Pelayo Gancedo. Por su parte, el ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) conquistó la 60ª edición de la Amstel Gold Race, disputada sobre 257,2 kilómetros entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Valkenburg, después de imponerse al esprint al campeón de 2025, el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
  5. Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
  6. La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
  7. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  8. Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido

¿Por qué caen las ventas en la Rula de Avilés en el primer trimestre del año? Las cuotas de una especie fundamental y la expectativa ante la principal costera de la primavera

¿Por qué caen las ventas en la Rula de Avilés en el primer trimestre del año? Las cuotas de una especie fundamental y la expectativa ante la principal costera de la primavera

La banda sonora del Valey de Piedras Blancas: de "Marlango" y "Spin Doctors" a Pablo Milanés y Mikel Erentxun

La banda sonora del Valey de Piedras Blancas: de "Marlango" y "Spin Doctors" a Pablo Milanés y Mikel Erentxun

De un bolso para una boda al premio Prenamo en moda sostenible: la trayectoria de éxito de la diseñadora avilesina Zorayda Muñiz

De un bolso para una boda al premio Prenamo en moda sostenible: la trayectoria de éxito de la diseñadora avilesina Zorayda Muñiz

Por un sector comercial más fuerte y unido

El nuevo Avilés tiene dos sistemas: así es la propuesta táctica de Lolo Escobar

El nuevo Avilés tiene dos sistemas: así es la propuesta táctica de Lolo Escobar

Pedro Belderrain, prefecto General del Apostolado de los Claretianos: "La medalla será de todos si la recibimos: sin los seglares no habríamos logrado nada"

Pedro Belderrain, prefecto General del Apostolado de los Claretianos: "La medalla será de todos si la recibimos: sin los seglares no habríamos logrado nada"

Mirada femenina en la Primavera Barroca, el cuarteto "Marsyas Baroque" recala hoy en Oviedo

Mirada femenina en la Primavera Barroca, el cuarteto "Marsyas Baroque" recala hoy en Oviedo

España en el peligroso juego mundial

Tracking Pixel Contents