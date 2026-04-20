Claves y diferencias para entender los once títulos en treinta años de la Asturias benjamín de fútbol sala

"Es un orgullo lograr un nuevo título". José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, celebra que Asturias vuelve a estar en lo más alto. La sub-10 de fútbol sala levantó el domingo, en Sanxenxo, el undécimo título nacional esta categoría. Lo hizo cuando se cumplen 30 años de haber logrado el primero, en 1996. "Siempre es muy ilusionante conseguir éxitos a estas edades", subraya Lobo sobre el nivel mostrado por la regional.

La pregunta obligada, con once títulos de campeón de España ya en la categoría, es por qué Asturias lleva años mandando en el fútbol sala benjamín del país. Y la respuesta, para el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, José Ramón Cuetos Lobo, tiene que ver con un modelo propio que se aplica desde la base. "Esta selección es como una familia y, además de la enorme calidad de los críos, los meses que el cuerpo técnico lleva trabajando con ellos también se notan. Proclamarse once veces campeones de España en la misma categoría no es tarea sencilla, pero en la selección siempre hemos contado con unos cuerpos técnicos capaces de detectar esos talentos, e intentamos darles las herramientas", detalla.

Cuetos Lobo va más allá y explica dónde está, a su juicio, la clave del éxito: en una estructura competitiva que diferencia a Asturias del resto de comunidades. "¿Por qué somos un referente? Es muy sencillo: en Asturias damos el salto al fútbol-8 en la categoría alevín y en benjamines siguen jugando en pista (solo sucede en Asturias, la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura), algo que no se hace en toda España, donde hay lugares en los que ya en benjamines pasan al fútbol-8. Si a ello le sumamos nuestro ADN competitivo y el buen trabajo de base que desarrollan los clubes en el Principado, el resultado es una nueva copa de campeones", explica. La idea es clara: más tiempo en pista en edades tempranas significa una formación técnica más fina, que luego se nota en el fútbol de cualquier categoría.

El fútbol sala como base también se vive desde los clubes del Principado, que observan de cerca lo que ocurre en categorías inferiores. Antonio Rivas, director de la cantera del Real Oviedo, no quiso dejar pasar la ocasión para felicitar a la selección y al propio ecosistema asturiano. "Da gusto ver a Asturias en lo más alto también desde tan pequeños. Enhorabuena a todos los chicos y a quienes están detrás, porque es un orgullo para el fútbol asturiano. Estos éxitos dicen mucho del trabajo que se está haciendo en la base. Felicidades a la selección y a todos los clubes que forman parte de este camino", señala desde un club que contribuyó con cuatro jugadores, el máximo posible. Cuatro fueron también los jugadores del Sporting, que desplazó a Galicia a personal de su equipo de scouting para seguir de cerca la evolución de los jóvenes talentos de la región, sumándose a las felicitaciones por el título.

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Sufrió en la semifinal y ganó a lo grande en la final. Asturias se proclamó campeona con una autoridad incontestable, tras firmar una goleada ante la Federación Madrileña (5-0). El trabajo de los seleccionadores Daniel García y Marcos Carballo se refleja también en un grupo heterogéneo, procedente de clubes de toda la región. La plantilla campeona la formaron Enzo Martín (CD Covadonga), Álvaro Fernández (Real Oviedo), Mario Menéndez (Real Oviedo), Hugo Prieto (TSK Roces), Martín Álvarez (CD Covadonga), Mateo Fano (Sporting de Gijón), Enzo Fernández (Sporting de Gijón), Yago Vega (Sporting de Gijón), Gabriel Fontenla (Real Oviedo), Carlos Miangolarra (CD Quirinal), Javier Torío (Real Oviedo) y Marco de la Granda (Sporting de Gijón).