Manolo Díaz, tras la importante derrota del Lobas Oviedo: "Hay que reponerse y esperar a que los demás hagan también alguna cosa mal"
N. L.
El Lobas Oviedo fue el único equipo de la zona alta de la clasificación de División de Honor Oro Femenina que perdió esta jornada (25-21 en la cancha del Uneatlántico Pereda) y tiró por tierra parte de sus opciones de dar el salto a la élite. Pero solamente es un punto el que separa a las ovetenses del Zuazo, que es ahora mismo el que ocupa plaza de ascenso, y el entrenador de las Lobas, Manolo Díaz, no arroja la toalla: "Nos quedan tres partidos en los que hay que intentar reponerse y esperar a que los demás hagan alguna cosa mal también. Tenemos que seguir compitiendo hasta el último día".
El encuentro dejó un regusto muy amargo en la expedición del equipo asturiano, que no encontró su sitio en el partido prácticamente en ningún momento. "Una de las posibilidades que había era no saber arrancar después del parón (la competición llevaba detenida dos semanas) y no se nos ha dado, estuvimos mal en prácticamente todas las parcelas del juego, no conseguimos ponernos en el ritmo del partido en ningún momento y no hay nada que objetar al resultado", apunta el técnico de las ovetenses.
Precisamente el Zuazo es el próximo rival del Lobas Oviedo, el sábado a partir de las 16.30 horas en el Florida Arena. Se presenta un partido decisivo por el ascenso a tres jornadas para el final de la liga.
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