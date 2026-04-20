Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

Manolo Díaz, tras el tropiezo del Lobas Oviedo en su lucha por el ascenso: "Hay que reponerse y esperar a que los demás hagan algo mal también"

Manolo Díaz, durante un partido.

Manolo Díaz, durante un partido. / OBF

N. L.

Oviedo

El Lobas Oviedo fue el único equipo de la zona alta de la clasificación de División de Honor Oro Femenina que perdió esta jornada (25-21 en la cancha del Uneatlántico Pereda) y tiró por tierra parte de sus opciones de dar el salto a la élite. Pero solamente es un punto el que separa a las ovetenses del Zuazo, que es ahora mismo el que ocupa plaza de ascenso, y el entrenador de las Lobas, Manolo Díaz, no arroja la toalla: "Nos quedan tres partidos en los que hay que intentar reponerse y esperar a que los demás hagan alguna cosa mal también. Tenemos que seguir compitiendo hasta el último día".

El encuentro dejó un regusto muy amargo en la expedición del equipo asturiano, que no encontró su sitio en el partido prácticamente en ningún momento. "Una de las posibilidades que había era no saber arrancar después del parón (la competición llevaba detenida dos semanas) y no se nos ha dado, estuvimos mal en prácticamente todas las parcelas del juego, no conseguimos ponernos en el ritmo del partido en ningún momento y no hay nada que objetar al resultado", apunta el técnico de las ovetenses.

Noticias relacionadas

Precisamente el Zuazo es el próximo rival del Lobas Oviedo, el sábado a partir de las 16.30 horas en el Florida Arena. Se presenta un partido decisivo por el ascenso a tres jornadas para el final de la liga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
  5. Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
  6. La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
  7. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  8. Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido

¿Por qué caen las ventas en la Rula de Avilés en el primer trimestre del año? Las cuotas de una especie fundamental y la expectativa ante la principal costera de la primavera

¿Por qué caen las ventas en la Rula de Avilés en el primer trimestre del año? Las cuotas de una especie fundamental y la expectativa ante la principal costera de la primavera

La banda sonora del Valey de Piedras Blancas: de "Marlango" y "Spin Doctors" a Pablo Milanés y Mikel Erentxun

La banda sonora del Valey de Piedras Blancas: de "Marlango" y "Spin Doctors" a Pablo Milanés y Mikel Erentxun

De un bolso para una boda al premio Prenamo en moda sostenible: la trayectoria de éxito de la diseñadora avilesina Zorayda Muñiz

De un bolso para una boda al premio Prenamo en moda sostenible: la trayectoria de éxito de la diseñadora avilesina Zorayda Muñiz

Por un sector comercial más fuerte y unido

El nuevo Avilés tiene dos sistemas: así es la propuesta táctica de Lolo Escobar

El nuevo Avilés tiene dos sistemas: así es la propuesta táctica de Lolo Escobar

Pedro Belderrain, prefecto General del Apostolado de los Claretianos: "La medalla será de todos si la recibimos: sin los seglares no habríamos logrado nada"

Pedro Belderrain, prefecto General del Apostolado de los Claretianos: "La medalla será de todos si la recibimos: sin los seglares no habríamos logrado nada"

Mirada femenina en la Primavera Barroca, el cuarteto "Marsyas Baroque" recala hoy en Oviedo

Mirada femenina en la Primavera Barroca, el cuarteto "Marsyas Baroque" recala hoy en Oviedo

España en el peligroso juego mundial

Tracking Pixel Contents