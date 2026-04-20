Santa Olaya y Grupo, segundo y tercero en el Memorial Adolfo Carbajosa celebrado en la piscina olayista

El C.D. Gredos San Diego se proclamó vencedor del XII Memorial Adolfo Carbajosa de natación organizado por el Santa Olaya, club anfitrión que ocupó la segunda posición y que precedió en la clasificación global al Grupo Covadonga, tercero. Una competición en la que tomaron parte 434 deportistas de 16 clubes y cinco comunidades autónomas (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid). En categoría infantil ganaron Irene Delmás, del Gredos, y Javier Lodos, del Santa Olaya. En alevín, los primeros puestos se los llevaron Julia Domingo, del CN Palencia, y Petru Cornel, del Gredos San Diego. En benjamín, triunfos de Ana Riaño (Acuático de León) y Eric Alonso, del Gredos. Finalmente, en la categoría prebenjamín, los primeros puestos fueron para los olayistas Víctor Fernández, Enol Castiello e Iyán Méndez.