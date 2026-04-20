Seis medallas del equipo asturiano en el Nacional escolar de judo

El equipo que representó a la Federación Asturiana de Judo en el Campeonato de España Escolar cumplió las expectativas y regresó de Baleares con seis medallas, cuatro platas y dos bronces. El Velódromo Islas Baleares de Palma de Mallorca acogió una competición con lo mejor de las categorías infantil y cadete a nivel nacional. Y allí destacaron varios judokas asturianos. En infantil, Iván Akimov y Unai Cuervo se llevaron la medalla de plata, mientras que Xana Menéndez fue bronce. La secuencia se repitió en la categoría cadete, con los segundos puestos de Gonzalo Gayol y Jimena Álvarez y el bronce de Carlos Aramís del Valle. La joven selección asturiana selló además otros cinco combates por el tercer puesto, y tres séptimos, una actuación "positiva y esperada, con amplio margen de mejora dada la juventud del equipo", según el presidente de la Federación Asturiana, José Ramón Díaz Maseda. El judo español aprovechó la cita en tierras baleares para tener además un emotivo recuerdo a José Manuel González, que fuera presidente de la Federación Asturiana y vicepresidente de la Española, recientemente fallecido.

Por la izquierda, de rodillas, Gonzalo Gayol, Jimena Álvarez y Carlos Aramís del Valle, medallistas asturianos cadetes, rodeados de sus compañeros. / FAJYDA