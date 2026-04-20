Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

El Siero Deportivo gana al Balonmano Gijón (24-22) y se hace con el Campeonato de Asturias juvenil femenino

El Siero Deportivo juvenil de balonmano, tras proclamarse campeón de Asturias.

El Siero Deportivo juvenil de balonmano, tras proclamarse campeón de Asturias. / FBMPA

N. L.

Pola de Siero

El polideportivo municipal de Pola de Siero vio el triunfo del equipo local, el Siero Deportivo, en la fase final del Campeonato de Asturias juvenil femenino. El conjunto local se llevó el título gracias a su triunfo sobre el Balonmano Gijón (24-22), un conjunto gijonés que, dirigido por Viti López, fue mejor en la primera parte. En la segunda remontaron las sierenses, entrenadas por José Félix González. Paula Fernández, del Balonmano Gijón, fue designada mejor jugadora de la fase y la sierense Carlota Colunga, la mejor portera. En lo que respecta a la categoría cadete masculina, el Juanfersa se hizo el sábado con el campeonato al calor de su pista, el Palacio de los Deportes de Gijón. Venció con apuros a la Atlética Avilesina (35-32). Pastrana, jugador del Grupo, fue elegido mejor jugador de la fase, mientras que Lucas Arias, del Juanfersa, fue el mejor portero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
  5. Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
  6. La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
  7. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  8. Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido

¿Por qué caen las ventas en la Rula de Avilés en el primer trimestre del año? Las cuotas de una especie fundamental y la expectativa ante la principal costera de la primavera

¿Por qué caen las ventas en la Rula de Avilés en el primer trimestre del año? Las cuotas de una especie fundamental y la expectativa ante la principal costera de la primavera

La banda sonora del Valey de Piedras Blancas: de "Marlango" y "Spin Doctors" a Pablo Milanés y Mikel Erentxun

La banda sonora del Valey de Piedras Blancas: de "Marlango" y "Spin Doctors" a Pablo Milanés y Mikel Erentxun

De un bolso para una boda al premio Prenamo en moda sostenible: la trayectoria de éxito de la diseñadora avilesina Zorayda Muñiz

De un bolso para una boda al premio Prenamo en moda sostenible: la trayectoria de éxito de la diseñadora avilesina Zorayda Muñiz

Por un sector comercial más fuerte y unido

El nuevo Avilés tiene dos sistemas: así es la propuesta táctica de Lolo Escobar

El nuevo Avilés tiene dos sistemas: así es la propuesta táctica de Lolo Escobar

Pedro Belderrain, prefecto General del Apostolado de los Claretianos: "La medalla será de todos si la recibimos: sin los seglares no habríamos logrado nada"

Pedro Belderrain, prefecto General del Apostolado de los Claretianos: "La medalla será de todos si la recibimos: sin los seglares no habríamos logrado nada"

Mirada femenina en la Primavera Barroca, el cuarteto "Marsyas Baroque" recala hoy en Oviedo

Mirada femenina en la Primavera Barroca, el cuarteto "Marsyas Baroque" recala hoy en Oviedo

España en el peligroso juego mundial

Tracking Pixel Contents