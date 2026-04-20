El Siero Deportivo gana al Balonmano Gijón (24-22) y se hace con el Campeonato de Asturias juvenil femenino
N. L.
El polideportivo municipal de Pola de Siero vio el triunfo del equipo local, el Siero Deportivo, en la fase final del Campeonato de Asturias juvenil femenino. El conjunto local se llevó el título gracias a su triunfo sobre el Balonmano Gijón (24-22), un conjunto gijonés que, dirigido por Viti López, fue mejor en la primera parte. En la segunda remontaron las sierenses, entrenadas por José Félix González. Paula Fernández, del Balonmano Gijón, fue designada mejor jugadora de la fase y la sierense Carlota Colunga, la mejor portera. En lo que respecta a la categoría cadete masculina, el Juanfersa se hizo el sábado con el campeonato al calor de su pista, el Palacio de los Deportes de Gijón. Venció con apuros a la Atlética Avilesina (35-32). Pastrana, jugador del Grupo, fue elegido mejor jugador de la fase, mientras que Lucas Arias, del Juanfersa, fue el mejor portero.
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