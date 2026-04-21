El Alimerka Oviedo Baloncesto, a una victoria del play-off de ascenso a la ACB: todas las combinaciones posibles

El Alimerka Oviedojugará el play-off de ascenso a la ACB si gana mañana (20:30 horas) al Palmer Mallorca en el Palacio de los Deportes de Oviedo. La clasificación será matemática si a ese resultado se le une la derrota del Caja Rural Zamora a la misma hora en la cancha del Cartagena pero, aunque el equipo entrenado por Saulo Hernández ganara su partido, la clasificación, en la práctica, también estaría hecha. En estos momentos, Oviedo lleva 16 victorias por las 13 de Zamora cuando quedan cuatro jornadas por disputarse.

Clasificación y resto de jornadas para los implicados en la lucha por el play-off / LNE

Las cuentas del play-off

La razón por la que Oviedo puede dejar casi certificada su clasificación para el play-off ganando mañana es que en la ecuación entra también el HLA Alicante, que lleva 15 victorias, tiene perdido el basket-average particular con el OCB y descansa la próxima jornada. Si ganan Oviedo y Zamora, el equipo de Saulo Hernández tendría que ganar todos sus partidos (entre ellos al Alimerka Oviedo en el Palacio) para alcanzar al OCB y uno de ellos es precisamente contra el Alicante. En ese caso, Zamora, Alicante y Oviedo se quedarían igualados a 17 victorias, situación en la que el conjunto levantino saldría perjudicado y se quedaría sin jugar el play-off.

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Los average del Alimerka Oviedo Baloncesto con sus rivales por el play-off / LNE

Múltiples combinaciones en la recta final

A pesar de esta circunstancia, aún no se puede decir que la clasificación sea matemática si Oviedo gana mañana porque a ese trío se le podrían unir otros tres equipos –Gipuzkoa, Fuenlabrada y Menorca– y eso multiplica las posibles combinaciones. Depende de cómo hayan quedado entre ellos a lo largo de la temporada, pero los buenos resultados que ha tenido Oviedo con sus rivales por el play-off indican que esa clasificación se daría en prácticamente todos los casos.