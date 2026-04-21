Chuchi Collado, técnico del Llanera, advierte ante la primera oportunidad de ascenso: "Aún hay que rematar la faena"

El Llanera ha ganado todos los partidos esta temporada en las 31 jornadas que van en el grupo asturiano de Tercera Federación menos una derrota (ante el Covadonga) y cuatro empates. Unos números que le colocan a dos puntos del ascenso cuando restan nueve aún por disputarse. Si gana el sábado (19:00 horas) en el Pepe Quimarán al colista, el Titánico, ya descendido, el equipo que entrena Chuchi Collado será nuevo equipo de Segunda Federación. También una derrota o un empate del Covadonga el domingo (12:30) ante el Sporting Atlético le daría ese ascenso.

Todo lo que sea algo diferente a una fiesta el sábado en el Pepe Quimarán sería una enorme sorpresa, pero Chuchi Collado prefiere ser prudente y preparar con mimo el partido: "Quedan tres partidos y hay que ganar uno, aún hay que rematar la faena y pensar ahora solo en el Titánico", zanja el técnico del conjunto llanerense, que advierte de la parte emocional del encuentro del sábado: "Hay que intentar controlar la emoción, nosotros nos jugamos mucho, hay que ganar y luego celebrar, no hay que precipitarse".

Para Chuchi Collado puede ser el quinto ascenso de su carrera como entrenador: dos con el Lenense, uno de Primera Regional a Preferente y otro de Preferente a Tercera; uno con el Llanes, de Preferente a Tercera; el que lleva con el Llanera, de Tercera a Segunda Federación, y si esta temporada culmina como desea habrá conseguido otro de Tercera a Segunda Federación.

Especialmente llamativo es lo que está logrando con el Llanera en esta categoría: a falta de tres partidos para acabar la segunda temporada con el Llanera en Tercera lleva cuatro derrotas. "La verdad es que son unos números increíbles, en Tercera la última vez que perdimos fuera de casa fue en diciembre de 2023, los números que hemos logrado en esta categoría son excelentes; esta temporada conservamos cinco jugadores de la pasada, a diferencia de la anterior en Tercera, que marcábamos mucho, ahora recibimos pocos, 17 en todo el año, nos hemos sabido acoplar a la plantilla", añade.

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El ascenso del Llanera, a un paso en Posada

De lo que está convencido Chuchi es de que el sábado tendrán mucho apoyo en Posada de Llanera: "Esperemos que venga mucha gente a apoyarnos, nosotros vamos a dejárnoslo todo en el campo para darles una alegría, no sé lo que estará preparando el club, pero nosotros estamos centrados en prepararnos para conseguir los tres puntos". Y es que si de algo no se fía el técnico del Llanera es del Covadonga, que les ha apretado todo el curso: "Tenemos un rival muy exigente y estoy convencido de que no se van a relajar".