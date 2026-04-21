El Telecable, listo para un mes de vértigo que culminará con la Copa de la Reina en Gijón: "Va a ser muy bonito"

Tras el descanso forzoso por la retirada del Coruña, rival al que debía medirse en la pasada jornada, el final de campaña se presenta ya en cascada para el Telecable, que afronta la hora de la verdad como uno de los candidatos a llevarse los tres títulos que quedan juego: la OK Liga, la Liga de Campeones Europea y, por supuesto, la Copa de la Reina de la que será anfitrión en el Palacio de los Deportes de La Guía. “Nuestra cabeza está puesta en la Final Four europea, pero creo que plantarnos en la final de la Copa en Gijón sería muy bonito”, explica Natasha Lee, entrenadora del equipo, al que afina para los dos meses de vértigo que le esperan.

Dos jornadas para el final de liga

Los próximos quince días del equipo fabril estarán dedicados a ultimar la preparación. Se disputarán las dos últimas jornadas de la fase regular de la OK Liga, con partidos ante el eNe Oposiciones CP Mieres, ya descendido, y el Sant Cugat para cerrar la competición. Las dos jornadas se celebrarán en horario unificado de sábado a las 13 horas, el primero este fin de semana, el día 25, y el segundo el 2 de mayo. La suerte en el playoff semifinal de liga está echada: Telecable y Fraga se medirán con ventaja de pista, previsiblemente, para las oscenses. El Fraga tiene cuatro puntos de ventaja sobre las gijonesas con seis puntos en juego, por lo que, suponiendo que el Telecable va a ganar sus partidos, su rival ha de perder uno y empatar o perder el otro. Una empresa en la que Natasha Lee ni piensa: “Nuestros objetivo en los dos encuentros que nos quedan es el de seguir sumando buenas sensaciones. El factor pista es muy difícil de conseguir, pero en el playoff, a dos partidos podemos ganarles. De hecho, les hemos ganado los dos partidos ligueros”.

Todo un reto en Coimbra

El siguiente reto tiene más enjundia, es la Final Four de la Liga de Campeones Europea en Coimbra. El Benfica de Sara Roces, exjugadora del Telecable, será el enemigo a batir por el Telecable en la semifinal. “Sabemos que es un rival difícil, muy ofensivo, un equipo muy potente y diferente a lo que tenemos en nuestra liga. Y, además, prácticamente va a jugar en casa. Tenemos muchas ganas”, apunta Natasha Lee, que elogia a Roces pero ve a su equipo listo para superarla: “Ya sabemos la jugadora que es, tiene el talento del gol y hay que tener mucho cuidado porque oportunidad que tiene, oportunidad que aprovecha. Es importante manejar eso, pero en nuestra liga hay muchas jugadoras de ese calibre, lo tenemos controlado”.

La ilusión de la Copa

Sin solución de continuidad, pocos días después de la fase final europea llegará la esperada Copa de la Reina en Gijón, organizada por el Patronato Deportivo Municipal y el Telecable y cuyo comienzo será el jueves 14 de mayo. “Para nosotras sería fantástico ganar la Copa de Europa y traerla el trofeo al Palacio, sería un plus para la afición y para el equipo, pero sabemos que la competición copera es una de las más duras”, subraya Lee, que recuerda que el sorteo deparó para su equipo el cuarto de final más complicado, con el Palau del asturiano Sergio “Keko” Iglesias. “En la primera vuelta se quedó fuera de los cabezas de serie, pero ahora lo es (el Palau es cuarto en liga por detrás de Vila-Sana, Fraga y Telecable). Está demostrando que está entre los cuatro mejores equipos de la liga, con jugadoras de mucha calidad, de selección, con muchos años de experiencia. Están fuera de Europa y la OK Liga está muy difícil, así que la Copa puede ser su gran oportunidad de tener un título este año”.

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Así las cosas, el equipo de La Calzada está dispuesto a plantarle cara al favorito por plantilla, el Vila-Sana. “Una por una es la mejor plantilla, pero en algún momento de la temporada han perdido contra alguno de los candidatos, contra nosotras aquí en la Copa de Europa. Así que a un partido o en finales hay que verlo”, remata Lee, ilusionada con la posibilidad de levantar la Copa de la Reina a la vera del Piles.