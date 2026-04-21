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La Vuelta Ciclista a Asturias reconocerá la trayectoria de Nairo Quintana antes de su retirada

El colombiano, ganador de Giro y Vuelta, tres veces podio en el Tour de Francia, se impuso en dos ocasiones en la ronda del Principado y es uno de los favoritos a ganar la que comienza este jueves

NAIRO QUINTANA ENTRA VENCEDOR EN LA META DEL ACEBO, SEGUIDO POR RAUL ALCORCON. CICLISMO. VUELTA CICLISTA A ASTURIAS.

NAIRO QUINTANA ENTRA VENCEDOR EN LA META DEL ACEBO, SEGUIDO POR RAUL ALCORCON. CICLISMO. VUELTA CICLISTA A ASTURIAS. / ANGEL GONZALEZ

Antonio Lorca

Roberto Menéndez

Oviedo

Uno de los grandes protagonistas de la edición de la Vuelta a Asturias que comienza mañana en Oviedo será el ciclista colombiano Nairo Quintana y la organización de la carrera no ha querido perder la oportunidad de hacerle un caluroso reconocimiento en la gala que se celebrará el viernes (21:00 horas) en Trascorrales.

El ciclista de Movistar Team anunció recientemente su retirada del ciclismo profesional tras una trayectoria espectacular: un Giro de Italia (2014), una Vuelta a España (2016), dos segundos puestos en el Tour de Francia (2013 y 2015) y un tercero (2016), dos Tirreno-Adriático (2015 y 2017), una Volta a Catalunya (2016), una Itzulia (2013) y un Tour de Romandía (2016). Un palmarés en el que también está la Vuelta a Asturias por partida doble.

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Reconocimiento a una leyenda del ciclismo

Nairo Quintana salió campeón en las ediciones de 2017 y 2021, rindiendo en las dos ocasiones a un gran nivel y permitiendo así a la Vuelta a Asturias incluir en su extenso palmarés a toda una leyenda del ciclismo mundial. El colombiano, que ha manifestado en muchas ocasiones su cariño a Asturias, estará acompañado por su familia durante este reconocimiento en el que la organización de la carrera quiere agradecer a uno de los mejores escaladores de los últimos tiempos ahora que está cerca de colgar la bicicleta.

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