El Palacio vibra con la victoria que asegura al Oviedo Baloncesto el play-off: "¡Una victoria tranquila!"
La afición lleva en volandas al equipo en su victoria ante el Palmer: "No hemos sufrido demasiado"
El Oviedo Baloncesto afrontaba esta noche un partido clave en casa ante el Palmer, con la ilusión intacta de dar un paso firme hacia el play-off de ascenso a la ACB. Y la cita no defraudó en las gradas: pese a disputarse entre semana, el Palacio de los Deportes presentó un lleno casi absoluto.
Desde el inicio, el ambiente fue el de las grandes ocasiones. La afición carbayona empujó a su equipo, que respondió sobre la pista con un primer tiempo sólido, marchándose al descanso con un claro 32-22 a favor.
Tras el paso por vestuarios, la tensión fue en aumento. El conjunto visitante comenzó a recortar distancias mientras los locales se atascaban en ataque, haciendo que los nervios aflorasen en la grada. Aun así, la confianza no desaparecía. “Venimos siempre, hoy estamos un poco tensas porque se puede jugar el play-off”, comentaban Paula Fernández y Lola García, socias del club que no quisieron perderse la cita. “Hoy el OCB nos invitó, nosotros jugamos en el CB Laviana”, explicaba una de ellas.
Otros aficionados apelaban a la calma. “Si hoy no ganan no pasa nada, todavía queda mucha temporada”, señalaba Alfonso Muñiz antes de que el partido se decidiese. Entre los presentes también estaba César González, director técnico del Oviedo Bádminton, que por una noche cambió su habitual pabellón del Corredoria Arena por el Palacio “por una buena causa”.
Con 3.830 espectadores en las gradas, el empuje fue constante. Los pitos presionaban al rival y, en los tiempos muertos del último cuarto, el pabellón se volcaba por completo, en un ambiente que acercaba cada vez más el objetivo.
Los minutos finales se hicieron eternos. “Siempre es más, se hace interminable cuando quieres ya la victoria”, confesaba Lorena Friera mientras el reloj avanzaba lentamente.
El Oviedo Baloncesto desata la euforia en el Palacio
El pitido final desató la euforia. El marcador reflejaba un contundente 89-74 y el Palacio se puso en pie para aplaudir a un equipo que había respondido en el momento clave. Casi 4.000 aficionados celebraban una victoria que acerca el sueño del play-off.
A la salida, el optimismo era total. “Hoy no hemos sufrido demasiado, ha sido una victoria tranquila”, comentaban Emma Rodríguez y Alicia Herrero. Y es que, como resumía otro aficionado, Raúl Arias: “El OCB gana, sea entre semana, fin de semana o cuando sea”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
- Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones
- Rodrigo Cuevas, el niño que saludaba por la calle cuando volvía de pasar el verano en Rodiezmo, regresa a Oviedo
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro