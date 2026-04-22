El Palacio vibra con la victoria que asegura al Oviedo Baloncesto el play-off: "¡Una victoria tranquila!"

El Oviedo Baloncesto afrontaba esta noche un partido clave en casa ante el Palmer, con la ilusión intacta de dar un paso firme hacia el play-off de ascenso a la ACB. Y la cita no defraudó en las gradas: pese a disputarse entre semana, el Palacio de los Deportes presentó un lleno casi absoluto.

Desde el inicio, el ambiente fue el de las grandes ocasiones. La afición carbayona empujó a su equipo, que respondió sobre la pista con un primer tiempo sólido, marchándose al descanso con un claro 32-22 a favor.

Tras el paso por vestuarios, la tensión fue en aumento. El conjunto visitante comenzó a recortar distancias mientras los locales se atascaban en ataque, haciendo que los nervios aflorasen en la grada. Aun así, la confianza no desaparecía. “Venimos siempre, hoy estamos un poco tensas porque se puede jugar el play-off”, comentaban Paula Fernández y Lola García, socias del club que no quisieron perderse la cita. “Hoy el OCB nos invitó, nosotros jugamos en el CB Laviana”, explicaba una de ellas.

Por la izquierda Emma Herrera, Inés Fernández, Paula Fernández y Lola García / María Rendueles

Otros aficionados apelaban a la calma. “Si hoy no ganan no pasa nada, todavía queda mucha temporada”, señalaba Alfonso Muñiz antes de que el partido se decidiese. Entre los presentes también estaba César González, director técnico del Oviedo Bádminton, que por una noche cambió su habitual pabellón del Corredoria Arena por el Palacio “por una buena causa”.

Con 3.830 espectadores en las gradas, el empuje fue constante. Los pitos presionaban al rival y, en los tiempos muertos del último cuarto, el pabellón se volcaba por completo, en un ambiente que acercaba cada vez más el objetivo.

Los minutos finales se hicieron eternos. “Siempre es más, se hace interminable cuando quieres ya la victoria”, confesaba Lorena Friera mientras el reloj avanzaba lentamente.

El Oviedo Baloncesto desata la euforia en el Palacio

El pitido final desató la euforia. El marcador reflejaba un contundente 89-74 y el Palacio se puso en pie para aplaudir a un equipo que había respondido en el momento clave. Casi 4.000 aficionados celebraban una victoria que acerca el sueño del play-off.

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Enol Fernádez, Juan Rodríguez, Hugo Fernández, Emma Rodríguez, Alicia Herrero y Pablo Rodríguez / María Rendueles

A la salida, el optimismo era total. “Hoy no hemos sufrido demasiado, ha sido una victoria tranquila”, comentaban Emma Rodríguez y Alicia Herrero. Y es que, como resumía otro aficionado, Raúl Arias: “El OCB gana, sea entre semana, fin de semana o cuando sea”.