El Alimerka Oviedo Baloncesto, ante su gran noche en el Palacio de los Deportes

El Alimerka Oviedo tiene hoy (20:30 horas) la primera oportunidad de asegurarse la presencia en los play-off de ascenso a la ACB. Si gana esta noche al Palmer Basket Mallorca Palma será uno de los ocho equipos que al final de la temporada regular de Primera FEB se enfrentarán entre sí en una eliminatoria al mejor de cinco partidos con el objetivo de clasificarse para una final a 4 –semifinal y final a partido único– de la que saldrá el segundo de los ascensos. El primero se lo habrá ganado el que salga campeón de Liga, pelea en la que están implicados Monbus Obradoiro y Leyma Coruña.

Las opciones del equipo de Oviedo van desde ser quinto a noveno, puesto que el Movistar Estudiantes, ya clasificado para el play-off, tiene garantizado ocupar el segundo puesto, y por lo tanto cruzarse con el noveno en el play-off, como premio por haber sido campeón de la Copa España. El que no logre el ascenso entre Leyma Coruña y Obradoiro será, por lo tanto, tercero a efectos del cruce del play-off, por lo que jugará contra el octavo. Palencia, por su parte, será cuarto y jugará contra el séptimo.

Alonso Faure durante un entrenamiento reciente / OCB

Seis equipos por cinco plazas

La pelea interesante llega a continuación, con seis equipos implicados –Gipuzkoa, Oviedo, Fuenlabrada, Alicante, Menorca y Zamora–, de los que uno se quedará fuera del play-off. El que lo tiene más difícil para entrar es el Zamora, que lleva 13 victorias, dos menos que Alicante y Menorca, tres menos que Oviedo y Fuenlabrada, y cuatro menos que Gipuzkoa cuando faltan solo cuatro jornadas por disputarse.

Oviedo Baloncesto gráfico 1 / LNE

Si el Alimerka Oviedo logra asegurar hoy su presencia en el play-off ganando al Palmer, en los dos partidos que le quedan (tiene una jornada de descanso) aún puede luchar por acabar quinto y, por lo tanto, disputar ese play-off con el factor cancha a su favor. Si la posibilidad de clasificarse para disputar el play-off de ascenso supone de por sí un éxito enorme, garantizarse dos partidos en el Palacio en esa eliminatoria tan especial sería una gesta descomunal y daría alas al sueño de disputar la final a 4.

Javi Rodríguez da indicaciones en un entrenamiento reciente / OCB

El crecimiento del OCB

Todas estas cuentas y cábalas son posibles porque el trabajo realizado por el club y por la plantilla y el cuerpo técnico esta temporada ha sido excelente. El trabajo del club ha hecho que el desembarco del OCB en el Palacio de los Deportes haya sido un éxito, con 3.500 abonados y una asistencia media a los partidos que supera con mucho los 4.000 espectadores. El ambiente que se ha generado en el remozado recinto ovetense, cuya reforma lo ha convertido en un espacio cómodo, confortable y muy coqueto, está siendo quizá la gran victoria de esta temporada.

Los averages del Oviedo Baloncesto / LNE

Lo fue desde el primer día de la pretemporada, en la que tuvieron los contratiempos de las salidas primero de Brycen Goodine y después de London Johnson, bajas que se suplieron con uno de los jugadores que está rindiendo a mayor nivel, Marques Townes.

El premio a una temporada brillante

La primera vuelta ya fue muy buena, con ocho victorias y ocho derrotas, números que les dejaron en la novena plaza cuando se había recorrido la mitad del camino. Ocho victorias que ya han igualado en los trece partidos que van de la segunda vuelta. Siete de ellas las lograron de manera consecutiva en una racha de victorias que es la mayor de la historia del club en las trece temporadas que lleva en Primera FEB (antes LEB Oro).

Noticias relacionadas

Esta noche tienen la primera oportunidad de asegurarse un play-off que premiaría ese gran trabajo. Para conseguirlo tendrán que imponerse a un equipo, el Palmer, que se está jugando la permanencia. Hará falta que el Palacio apriete como en los mejores días del viejo Pumarín.