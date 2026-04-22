El Alimerka Oviedo Baloncesto hace el sueño realidad: gana al Palmer Palma 89-74 y jugará el play-off de ascenso a la ACB

El Alimerka Oviedo Baloncesto se aseguró la presencia en el play-off de ascenso a la ACB tras imponerse al Palmer Basket Mallorca en un partido más complicado de lo que dice el resultado final. Un OCB al que se le notó deseoso de brindar esta victoria a una afición que, a pesar de ser un día laborable, acudió en gran número al Palacio de los Deportes de Oviedo (3.830 espectadores).

Se le pusieron las cosas de cara al equipo asturiano en un primer cuarto en el que le acompañó el acierto, sobre todo a Lobaco, capitán y estandarte de este equipo, ejemplo de humildad, de constancia, de cómo el trabajo diario es lo único que lleva a alcanzar los grandes objetivos. La clasificación para el play-off del Oviedo Baloncesto no podía llegar de otra manera que no fuera con un partidazo del zaragozano, que anotó 23 puntos y apareció en los momentos en los que el equipo más lo necesitó. En defensa y en ataque.

A pesar del acierto y de la renta de diez puntos (32-22) con la que se fue al segundo cuarto, en el primero Oviedo no estaba del todo cómodo en defensa. Cuando se fue secando ese acierto, el equipo de Javi Rodríguez —que cumplía 47 años— sufrió y permitió a Palmer ponerse a cuatro puntos. Apareció el de siempre, Raúl Lobaco, para dar tranquilidad a los suyos con un triple (44-37) y mantener una renta de siete puntos de cara a la segunda parte.

Gran trabajo de Alonso Faure, otro alumno aventajado de este OCB. El joven alicantino se fajó como un campeón y se dejó hasta la última gota de sudor. Todo ese trabajo sirvió para ir poco a poco minando la resistencia de un Palmer que estaba luchando por la permanencia y que se fue diluyendo.

Los triples de Parham, siempre Lobaco, los pases de Cosialls bajo el aro, la dirección de Duscak, la energía de Nwaokorie y el trabajo de todo un grupo de guerreros sirvieron una victoria que resalta la gesta de una temporada que aún no ha acabado, que va a ir más allá del final de la liga regular y que demuestra que Oviedo quiere baloncesto.

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Tras el partido, los jugadores le regalaron una tarta al entrenador, le aplaudieron y le emocionaron. “No sé dónde está nuestro límite”, dijo el técnico gallego en la rueda de prensa posterior. Lo que todos saben es que la fiesta del Palacio no ha hecho más que comenzar.