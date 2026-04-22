Apenas restan 100 dorsales para llegar a los 1.500 participantes en la 38ª media maratón 'Ruta de la Reconquista'
La prueba se disputará el 30 de mayo con el tradicional trazado Cangas de Onís-Covadonga-Cangas de Onís
Tras agotarse en apenas una semana los 1.200 dorsales para la XXXVIII Media maratón "EDP-Ruta de la Reconquista", los organizadores para atender la gran demanda tomaron la decisión de reabrir las inscripciones para otros 300 dorsales -restan apenas un centenar en estos precisos instantes-, y con ello llegar a un tope máximo de millar y medio de participantes en la considerada como la decana de ese tipo de pruebas en ruta de cuantas se celebran en el Principado, se disputará el 30 de mayo, a partir de las 17.30 horas.
La organización corre a cargo del Club Cangas de Onís Atletismo, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal y el Ayuntamiento cangués. En la pasada edición de 2025 resultó vencedor el cántabro Bruno Villazón Sosa (Club Atletismo Camargo), completando el tradicional y espectacular trazado de 21.097 metros con un tiempo de 1 hora 8 minutos y 54 segundos; en tanto, en la categoría femenina la ganadora fue la también cántabra Irene Pelayo González (Atletismo Piélagos).
Récord de la prueba
El récord de la prueba establecido en el año 2021 por Nuno Costa se mantiene en 1 hora 6 minutos y 05 segundos. Por detrás de Villazón, en segunda posición, quedó el gallego Ismael Viéitez Porto (Regimiento Infantería Príncipe nº 3), quien hizo la "Ruta de la Reconquista" en 1 hora 9 minutos y 55 segundos; y en tercera posición, el ovetense de La Cerezal Team de Ribadesella, Marco García Brandido, con 1 hora 10 minutos y 5 segundos.
La cántabra, Irene Pelayo González (Atletismo Piélagos), campeona de España de maratón en 2023, dejó su estela en la "Ruta de la Reconquista" el año pasado 2025 con un registro de 1 hora 16 minutos y 16 segundos, aunque lejos del récord femenino de la prueba, en poder de Paula Mayobre (1 hora 14' 14"). Tercera absoluta en mujeres sería María Suárez García, del Club Oriente Atletismo, con un tiempo de 1 hora 23 minutos y 48 segundos.
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