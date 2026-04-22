El ovetense Edu Pérez-Landaluce, ante el inicio de la Vueltina: "Los asturianos vamos a ser protagonistas"

Eduardo Pérez-Landaluce (Oviedo, 1998) disfruta de unos días en Oviedo, donde última la preparación para la Vuelta Ciclista a Asturias, que comienza mañana justo al lado de su casa, en el Palacio de los Deportes. Este año se sumó al equipo portugués Óbidos y volverá a una carrera que se perdió en su pasada edición por el calendario de su anterior equipo, el turco Istanbul Büyükşehir.

Preparación en casa para una cita especial

"Tengo muchísimas ganas", dice el ciclista sobre la Vuelta a Asturias nada más terminar un entrenamiento. "La carretera es la que manda, pero me encuentro muy bien, en la Vuelta al Alentejo me metí en un par de fugas y pude ser protagonista", añade Pérez-Landaluce, que relata su experiencia en la formación lusa: "Es un equipo que es su primer año en categoría Continental, algunas cosas les cuestan todavía, pero han conseguido tener muy buen calendario y estoy contento".

El exigente nivel del ciclismo en Portugal

Tras haber hecho una parte del calendario portugués, Pérez-Landaluce señala que está sorprendido por el nivel de los lusos: "En Portugal se va rapidísimo, es exagerado cómo van allí". Una buena puesta a punto para hacerlo bien en casa en un recorrido "muy bueno" y que conoce "muy bien". "Es durísimo, pero todas las etapas me gustan porque todas tienen algo especial para mí, vivo al lado del Palacio, de donde sale la primera etapa, la familia de mi novia es de Benia de Onís, donde llega, pasamos por Posada de Llanes, donde veraneaba".

Un recorrido con valor sentimental

Y no solo ese primer día: "Estoy acostumbrado a entrenar por el entorno de los Valles Mineros, la etapa de Castropol... Hice unas amistades por esa zona y ahora voy mucho, en Olivares vive parte de mi familia, cualquiera de las etapas es muy especial por algún detalle, en casi cualquier punto de la carrera puedo quedarme en casa de algún familiar o amigo", relata el ovetense sobre el recorrido.

Objetivo: ser protagonista en fugas

Salir del Palacio de los Deportes es para Pérez-Landaluce casi como salir de casa. "En pretemporada estuve en el gimnasio del Palacio y va a estar muy chulo salir desde dentro", cuenta el ovetense, que es ambicioso pero realista de cara a sus opciones en esta carrera: "Tengo claro que pelear por las generales es complicado, mi objetivo es ser protagonista cogiendo fugas, así que habrá que estar atento a ver cómo va la carrera y coger la rueda buena".

Favoritos y nivel asturiano en la carrera

En cuanto a los favoritos para ganar la carrera, coincide con el pronóstico de que Nairo Quintana (Movistar Team) y Adrià Pericas (UAE Team), por su calidad y por venir con los mejores equipos, son "favoritos", pero advierte del nivel de asturianos como Hugo de la Calle (Burgos Burpellet-BH) o Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA): "Samuel está muy motivado con que su equipo vaya a correr el Tour de Francia", advierte.

La incógnita de Quintana y el papel de los asturianos

A Pericas lo describe como "un escalador puro" y le queda la incógnita de saber cómo estará Nairo Quintana: "Su palmarés lo dice todo y le hará ilusión ganar en la temporada de su retirada, supongo que habrá cuatro o cinco nombres para la general y los demás tratarán de meterse en fugas", añade. Insiste el ovetense en el papel que pueden desempeñar los asturianos en esta edición de la Vuelta a Asturias: "Desde hace varios años hay ciclistas asturianos de mucho nivel y apostaría a que van a ser protagonistas".

Cambios en la etapa final y el regreso de la televisión

El cambio de la última etapa, en la que se sustituye la subida al Violeo previa a la meta en la calle Uría de Oviedo por el Padrún y San Esteban de las Cruces, asegura que le gusta "bastante": "Es mejor, es más etapa ciclista, son puertos que subí unas cuantas veces, de hecho me caí un par de veces entrenando bajando el Padrún, así que sé dónde está el peligro", señala con buen humor.

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El regreso de la televisión en directo le parece a Pérez-Landaluce "un paso adelante": "Por pedir, hubiera sido genial que lo echaran Teledeporte y Eurosport, pero es un paso adelante porque a los grandes equipos sin televisión no les merece la pena venir", añade el ovetense.