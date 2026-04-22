La montaña como protagonista, varios paraísos por descubrir y etapas con mucha historia: este es el perfil de las cuatro jornadas de la Vuelta Ciclista a Asturias

La Vuelta Ciclista a Asturias que comienza este próximo jueves destaca por la abundante montañe, por los parajes del paraíso asturiano que se descubrirán a través de la televisión y por el sabor a ciclismo clásico de algunas de sus etapas, como la última, con final en la calle Uría de Oviedo, donde se recuperarán puertos con mucha historia.

También será una carrera con una participación joven, con ciclistas que darán que hablar, que volverá a ser retransmitida en directo por televisión y que destacará por un recorrido complicado y difícil. Se verá desde la primera etapa, en la que, tras salir de Oviedo, tendrán que ascender seis puertos, uno de ellos, el Fitu, de primera categoría, antes de llegar a la meta en Benia de Onís. Dura será también la segunda jornada, con salida en Llanes y llegada a Pola de Lena. En el tramo final se tendrán que ascender cuatro puertos: La Cruz (2ª), el Alto La Colladiella (1ª), Alto Cueña (2ª) y Carabanzo (3ª). En la tercera etapa, la Vuelta regresará al Occidente de la región, con salida en Figueras y llegada a Vegadeo, tras la gran experiencia del año pasado, una etapa con dos puertos pero de continuo sube y baja.

La conclusión de esta Vuelta a Asturias 2026 llegará el domingo en una etapa entre Lugones y Oviedo en la que se regresa a dos puertos históricos en el ciclismo asturiano, El Padrún y San Esteban de las Cruces, para culminar en la calle Uría de Oviedo una nueva fiesta del ciclismo.

La Vuelta Ciclista a Asturias comienza este próximo jueves con una espectacular salida desde el interior del remozado Palacio de los Deportes de Oviedo. Será el pistoletazo de salida a cuatro jornadas muy duras, con mucha montaña y con una participación que deja muy abierto el desenlace de la carrera. El peso lo llevarán los dos equipos de la máxima categoría, el UAE Team Emirates y el español Movistar Team, que deben aspirar a llevarse los premios más importantes y que estarán encabezados por Adrià Pericas y Nairo Quintana, respectivamente. Una de las perlas de futuro del ciclismo español y una leyenda que acaba de anunciar que se retira a final de esta temporada.

Pericas y el UAE, juventud y ambición

El conjunto emiratí traerá a Asturias a una de sus grandes apuestas para los próximos años. El catalán Adrià Pericas (Barcelona, 2006) ha desembarcado esta temporada como profesional en el mejor equipo del mundo, con el que tiene contrato hasta 2030, aunque la pasada temporada ya corrió alguna carrera, una de ellas la propia Vuelta a Asturias. Pericas llega a Asturias muy rodado tras hacer un gran papel en la Itzulia, siendo 32º de la general y dejándose ver en una carrera en la que estaban los principales gallos del pelotón internacional.

Pericas corrió también la Volta a Catalunya, fue 32º en el Gran Premio Miguel Induráin y en los dos casos dejó patente su calidad como escalador. El catalán tiene además buen recuerdo de las tierras asturianas, puesto que en categoría junior se impuso en la Vuelta a la Montaña Central, en 2024. Junto a Pericas, el UAE Team Emirates tiene previsto traer a Asturias al potente ciclista danés Julius Johanssen, que viene de ganar la etapa contrarreloj de O Gran Camiño, la prestigiosa carrera gallega. También estará con el UAE el italiano Filippo Baroncini, otro rodador de prestigio que se llevó un gran susto el año pasado cuando, en el Tour de Polonia, sufrió una dura caída que obligó a inducirle un coma.

Nairo Quintana, el adiós de una leyenda

El Movistar Team estará liderado por Nairo Quintana, una leyenda del ciclismo y de su país, Colombia. El ganador de la Vuelta a España (2016), del Giro de Italia (2014) y tres veces podio del Tour de Francia (2013, 2015 y 2016) anunció recientemente que esta será su última temporada como profesional. En el extenso palmarés del colombiano, de 36 años, se incluyen también dos victorias en la general de la Vuelta a Asturias, en 2017 y 2021, una carrera a la que le tiene un cariño especial y que seguro que tratará de llevarse en esta temporada de despedida.

Nairo Quintana estará escoltado por su compatriota Diego Pescador y por el asturiano Pelayo Sánchez Mayo, que regresa a la competición en la Vuelta a Asturias tras casi un año en el dique seco por una enfermedad y por una lesión de rodilla. La formación navarra la completarán corredores jóvenes que están entre el equipo filial y el profesional.

Presencia colombiana y equipos aspirantes

La participación tendrá mucho sabor colombiano, ya que a Nairo Quintana y Diego Pescador se suman los corredores del NU Colombia, equipo del que forman parte dos primos con mucho nombre en el pelotón profesional, como son Sebastián Henao y Sergio Henao. Este último, de 38 años, es un reputado escalador y fue gregario de lujo del Team Sky en la mejor etapa de Chris Froome. Sin duda, la formación colombiana está llamada a ser una de las grandes animadoras de una Vuelta a Asturias que, por terreno, les puede venir bien.

Otro equipo que viene con mucha ambición a la Vuelta a Asturias es el español Kern Pharma, cuyo director deportivo es el exciclista gijonés Dani Navarro. El Kern Pharma trae a su mejor corredor, Urko Berrade, a esta Vuelta a Asturias con la intención de luchar por la victoria final en la clasificación general.

Además del Kern Pharma, en Asturias están los otros tres equipos españoles de la segunda categoría del ciclismo español: el Euskaltel Euskadi, el Caja Rural Seguros RGA y el Burgos Burpellet-BH. Todos ellos con presencia de corredores asturianos. El Euskaltel Euskadi, que contará con la presencia del gijonés Samuel Fernández Heres, estará encabezado por Txomin Juaristi y Jonathan Lastra. El Caja Rural Seguros RGA, equipo que esta temporada disputará el Tour de Francia y que corre con la marca de bicicletas asturiana MMR, tendrá en el sierense Samuel Fernández a una de sus grandes bazas.

Asturias y el Burgos BH

El equipo con más presencia asturiana será el Burgos Burpellet BH, en el que estarán Sinuhé Fernández y Hugo de la Calle. El primero llega en un gran momento después de una gran actuación en O Gran Camiño, siendo un habitual en las escapadas importantes. Hugo, por su parte, ha estado corriendo clásicas en Países Bajos, con lo que llegará también en buena forma para tratar de hacer un buen papel en una Vuelta a Asturias en la que el año pasado fue cuarto, quedándose muy cerca de subir al podio. Con ellos estará también el guatemalteco Sergio Chumil.

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Talento local y selección española

La presencia asturiana no se acaba aquí. El equipo portugués de categoría Continental Obidos cuenta con el ovetense Edu Pérez-Landaluce, que regresará a la Vuelta a Asturias tras perderse la del año pasado por los compromisos de su anterior equipo. Además, como en otros años, la ronda asturiana traerá a una selección española, en la que estará el joven ovetense Pelayo Alonso Feito.