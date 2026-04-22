La nadadora del Santa Olaya Paola Azzato regresa al podio en los Juegos Sudamericanos

Paola Azzato regresa al podio por partida doble en los IV Juegos Sudamericanos de Panamá. La nadadora mantiene una excelente temporada con una doble medalla de bronce a nivel internacional. Convocada por la selección venezolana para participar en estos Juegos, consiguió una gran actuación en los 200 metros libres, donde se colgó la medalla de bronce con un tiempo de 2:05.67. Y luego, como integrante del equipo venezolano en los relevos 4×100 libre u 4x100 estilos femeninos, obtuvo su segunda medalla de bronce.

Unos resultados que confirman a Paola Azzato como una de las mejores nadadoras de Venezuela en la categoría Junior.