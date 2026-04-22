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El Oviedo Baloncesto celebra la victoria con una emotiva sorpresa a Javi Rodríguez en su cumpleaños

El Oviedo Baloncesto firmó una noche redonda tras imponerse al Palmer Basket Mallorca y meterse en el play-off de ascenso, en un partido que no solo dejó buenas sensaciones deportivas, sino también una de las imágenes más emotivas de la jornada. La plantilla carbayona sorprendió a su entrenador, Javi Rodríguez, interrumpiendo su rueda de prensa tras el partido, para felicitarle por su 47 cumpleaños, desatando un momento de complicidad y celebración en la sala de prensa.