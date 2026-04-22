Pablo Avello, ilusionado ante el momento de darle "al botón de salida" al Belenos: "Quiero mantener el corazón de lo que tenemos"

Socio número 1 del Belenos, primer presidente del club y uno de sus fundadores. Pablo Avello tiene muchos argumentos de peso para convertirse en el próximo presidente del Belenos. El avilesino es, salvo sorpresa, la única candidatura conocida para liderar la entidad. En la tarde de este miércoles se dará el “botón de salida” para que, en un mes, Avello sea, de manera oficial, el nuevo presidente. “Queremos hacerlo con cierta urgencia para poder planificar cuanto antes la nueva temporada; el objetivo es recuperar la categoría”, afirma.

Avello fue vicepresidente del Belenos durante siete años, “aunque este último año me salí de la directiva”. “Tengo tres hijos y tuve cargos de mucha responsabilidad en mi empresa, pero ahora mi situación personal y profesional ha cambiado. Me veo con mucha fuerza e ímpetu para asumir el reto”, señala el avilesino, que, aunque es el único candidato a la presidencia, prefiere hablar con cautela. “Es un periodo de incertidumbre que hay que cumplir. Quizás haya una sorpresa”, augura. Por ello, no quiere dar oficialidad a su nuevo cargo hasta que no esté todo cerrado.

Lo que sí tiene claras son las líneas maestras de su proyecto. “Tenemos cierta prisa en empezar porque, para subir, hay que tener un equipo competitivo y, para ello, quiero mantener el corazón de lo que ya tenemos. Hay buen equipo. Lo que queremos es subir”, afirma Avello. Sus primeras decisiones apuntan a la renovación de jugadores del primer equipo, aunque no solo tiene el foco puesto en ese aspecto.

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“La cantera para nosotros es importantísima; lo que queremos es crecer en ese apartado. Hay veces que el primer equipo demanda tanta energía que, muchas veces, se pecaba de mirar menos de lo que se debe a la base. Nuestra idea es tener personas que se dediquen exclusivamente a la cantera. Además, queremos pensar nuevas formas para atraer niños a la escuela y mejorar la captación”, subraya el avilesino, que tampoco se olvida de la parte social del club, tanto por el rugby inclusivo que promueve la entidad como por el equipo de madres.