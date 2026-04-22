El rey Pelayo, listo para regresar en casa: "Siento como si en esta Vuelta Ciclista a Asturias fuera a volver a debutar como profesional"

Pelayo Sánchez Mayo (Tellego, 2000) ha vivido lo peor y lo mejor del ciclismo en apenas dos años. El 9 de mayo de 2024 levantaba los brazos como ganador de la novena etapa del Giro de Italia, imponiéndose en la etapa del "sterrato" al bicampeón del Mundo Julian Alaphilippe. El asturiano voló en ese Giro de Italia y dio la razón al Movistar Team en su apuesta por un ciclista que procedía del Burgos BH, con el que había ganado su primera etapa como profesional en la Vuelta a Asturias de 2023. La siguiente temporada, la que debía ser la de su consolidación, fue una pesadilla para el de Tellego, que contrajo la enfermedad de Lyme debido a la picadura de una garrapata. Eso lastró por completo su rendimiento y luego, por si fuera poco, unos problemas de rodilla le obligaron a pasar por el quirófano. Un año en blanco que se va a acabar en casa, en la Vuelta a Asturias que comienza mañana, donde hace tres años se le saltaban las lágrimas al levantar los brazos en la calle Uría, en Oviedo, delante de sus amigos y seres queridos.

El regreso de Pelayo y nada menos que en la Vuelta a Asturias.

La reconquista de uno mismo. Llevo sin correr nueve meses y en condiciones un año.

¿Recuperado de la enfermedad, la lesión, la operación y el resto de contratiempos?

Esos contratiempos son ya agua pasada, esperemos, no hay nada que indique que no está todo en su sitio, correcto, para volver a rendir y volver a disfrutar del ciclismo.

¿Qué le parece el recorrido de la Vuelta a Asturias?

Es una Vuelta muy guapa, son etapas en las que puede haber muchas alternativas. Me parece un recorrido muy abierto, se puede echar en falta un final en alto, pero es una apuesta por parte de la organización y eso va a hacer que los cuatro días sean peleados y que pueda haber batalla y alternativas hasta el último día en Oviedo.

Pelayo Sánchez Mayo. 2026. Antes de la Vuelta Ciclista a Asturias / Roberto Menéndez

¿Qué equipo trae el Movistar Team?

Tenemos un equipo con Nairo (Quintana), viene también Diego Pescador, que está haciendo muy buen año. Luego tenemos a los chicos del "devo" (filial del equipo navarro), que también están fuertes y van a buscar su oportunidad. Son cuatro etapas muy abiertas, Nairo y Diego serán nuestra baza para la general y luego los chicos del "devo" que también tienen mucha calidad pueden aportar y decir algo.

¿Qué más nos cuenta del resto de corredores de los demás equipos?

No estoy muy puesto del resto de equipos, llevo demasiado tiempo fuera, con mi regreso tengo bastante. Voy a ir poco a poco, día a día, ganar siempre es difícil, así que independientemente de que venga uno y otro lo van a poner difícil y va a haber que dar el máximo y un poco más para estar bien.

¿Cómo ve al resto de corredores asturianos?

Hace unos años tenía el dudoso honor de ser el único asturiano en la Vuelta a Asturias y que seamos seis o siete, faltando Cortina y alguno más, pues creo que habla un poco de la salud del ciclismo asturiano y de esa recuperación, y de lo que viene también por detrás. Viene gente como Benjamín (Noval), entre otros, pujando muy fuerte. Todos llegamos en buena forma, con esa ilusión especial de la carrera de casa, conocemos los recorridos perfectamente, son cuatro etapas trampa, y seguro que vamos a tratar de aprovechar nuestro conocimiento del terreno.

Otra novedad es el regreso de la televisión en directo.

Me parece fundamental, importantísimo, en la era de la comunicación si no tienes televisión estás muerto. Antes, con la radio podía valer, quizás, pero hoy en día sin televisión para dar visibilidad a los sponsor es fundamental para el mantenimiento de la carrera en los años y que haya también una etapa más, como el año pasado, que se consoliden las cuatro etapas, es buena noticia y quiere decir que la Vueltina está viva y sigue creciendo año tras año.

¿Qué objetivos se marca en esta Vuelta a Asturias?

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Vuelvo con muchas ganas. Decía antes que venimos con ciclistas del "devo", me veo con uno más, con ilusión renovada, como si fuese mi redebut en profesionales después de un año tan difícil, donde me veía casi más fuera que dentro de este mundo. Volver y hacerlo en casa es una ilusión por partida doble. Veremos. Poco a poco. No me quiero poner más presión encima, simplemente quiero disfrutar de la bicicleta, eso para mí ya sería un objetivo bonito de cumplir. Después, ver dónde está el rendimiento, dónde estamos, dónde empezamos, de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Así que habrá que ir poco a poco, día a día, y como diría el "Cholo" (Simeone, entrenador del Atlético de Madrid), partido a partido.