Arranca la Vuelta a Asturias: Pelayo Sánchez regresa y Hugo de la Calle apunta alto en el inicio de La Vueltina

La 68.ª edición de la Vuelta a Asturias arrancó esta mañana desde un escenario poco habitual: el Palacio de los Deportes de Oviedo. La salida tuvo un ambiente especial, más allá de lo estrictamente deportivo.

Ambiente escolar en la salida

Las gradas, llenas de alumnos de varios colegios ovetenses, dieron color a la presentación de los equipos. Los más jóvenes siguieron con atención la salida de los corredores y convirtieron la previa en una jornada especialmente animada. Antes de que el pelotón tomara la carretera, la banda de gaitas Ciudad de Oviedo interpretó el himno de Asturias, en un acto que reforzó el vínculo de la prueba con su tierra.

Ilusión local en el pelotón

En ese contexto, siete ciclistas afrontaban la salida con sensaciones distintas, aunque con un elemento común: la motivación de competir en casa o cerca de ella. Para Edu Landaluce (Óbidos), la jornada tenía un significado especial, al partir prácticamente desde su entorno habitual. El corredor destacó que “la salida desde el Palacio es un escenario único” y agradeció el apoyo del público: “estoy muy agradecido a todo el mundo que nos apoya porque se nota en el esfuerzo”. Sobre el desarrollo de la carrera, apuntó que “puede haber una fuga el domingo para llegar a la calle Uría”, aunque dejó claro cuál era su prioridad: “lo disfrutaré”.

Ambición en el Burgos Burpellet BH

En el Burgos Burpellet BH también había ambición. Sinuhé Fernández señaló que “tenemos un equipo para hacer una buena carrera” y subrayó el atractivo de la jornada: “siendo domingo y acabar en la calle Uría, se vive con especial ilusión”. A su lado, Hugo de la Calle, cuarto clasificado en la pasada edición, no ocultó sus aspiraciones: “tengo las expectativas altas, quiero ser ambicioso y luchar por todo; luego, a ver cómo reacciona el cuerpo y si podemos estar en la pelea”. El avilesino añadió además que correr en casa siempre supone un aliciente: “siendo en casa, la salida presta en cualquier lado”, aunque admitió ciertas dudas en su preparación: “vengo con incertidumbre, me he preparado lo mejor que he podido, pero no he hecho ningún puerto de verdad esta temporada”.

Sentimiento de correr en casa

Con el Euskaltel, el gijonés Samu Fernández Heres incidió también en el componente emocional de la prueba: “es muy especial, porque sigue siendo casa”, al tiempo que dejaba un guiño de cara al futuro: “que me concedan una etapa por Gijón”. En lo deportivo, apostó por una carrera abierta: “buscar oportunidades; creo que es una vuelta muy abierta y tenemos un gran equipo, con un par de hombres a los que ayudaremos si hace falta”.

Prudencia en Caja Rural

Más prudente se mostró Samu Fernández (Caja Rural-Seguros RGA), que resumió su planteamiento con sencillez: “si el cuerpo está bien, rezar para poder hacer algo bonito”.

Regreso esperado en la ronda asturiana

Por su parte, Pelayo Sánchez, del Movistar Team, afronta la ronda asturiana como un regreso esperado tras un largo periodo de inactividad por lesión. El ciclista se mostró ilusionado: “muy contento de esta particular vuelta al cole, expectante de ver qué nos deparan estos cuatro días por Asturias”, aunque reconoció la incógnita sobre su estado físico: “por fin vuelvo a la competición, hemos hecho un buen entrenamiento después de la intervención, pero a ver qué pasa después de un tiempo sin competir”.

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Así arrancó la Vuelta a Asturias en Oviedo, con ambiente en las gradas y un pelotón dispuesto a abrir una nueva edición de la ronda asturiana.