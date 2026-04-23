Asturias se blinda para La Vueltina: más de 260 agentes velarán por la carrera

La 68ª edición de la Vuelta a Asturias contará con un amplio dispositivo de seguridad en el que participarán cientos de efectivos de distintos cuerpos y unidades con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la prueba durante sus cuatro etapas de competición.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, subrayó antes de la salida de La Vueltina, la importancia de una cita deportiva que, a su juicio, “pone a Asturias en el mapa” y permite mostrar “la tierra que tenemos, la capacidad organizativa y el paisaje”. Además, quiso poner en valor la coordinación existente entre las administraciones y la organización de la carrera, destacando que se trata de “un ejemplo de organización y colaboración”.

En este sentido, Lastra explicó que para esta edición se ha creado una unidad especial de movilidad y que participarán 26 motoristas de la Guardia Civil, además del resto de especialidades del cuerpo. “Menos la unidad marítima de la Guardia Civil, están todos”, señaló, al tiempo que cifró en 268 los efectivos desplegados a lo largo de los cuatro días de competición.

Por su parte, el comandante Gerardo Suárez, jefe del Sector de Tráfico del Principado, explicó que durante las cuatro etapas la Guardia Civil aporta diferentes capacidades y especialistas de sus distintas unidades para garantizar la seguridad de la prueba. Aunque precisó que el dispositivo “no es mayor ni diferente de otros años”, sí reconoció que la ampliación de la carrera a una jornada más ha obligado a adaptar los recursos disponibles.

Asimismo, recordó que se trata de “una prueba internacional”, circunstancia que exige a la Guardia Civil movilizar “un buen número de componentes”. Suárez añadió que el número de efectivos desplegados dependerá en cada caso de “las características de cada etapa”.

Refuerzo del operativo y arranque de la competición

En la misma línea, el coronel Francisco Javier Puerta, jefe de la Guardia Civil en Asturias, detalló que serán casi 270 los agentes movilizados a lo largo de los cuatro días, con una media de unos 70 por etapa. A este operativo hay que sumar además la colaboración de las policías locales, la Policía Nacional y las conocidas como motovuelta.

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También intervino la directora de la ronda asturiana, Cristina Mendo, quien mostró su satisfacción ante el inminente inicio de la competición. “Hoy es el día, a punto de arrancar esta nueva edición, en un marco incomparable, en el Palacio de la Ciudad Europea del Deporte”, señaló. En el plano estrictamente deportivo, Mendo se permitió expresar un deseo compartido por buena parte de la afición: “Cualquier asturiano querría que ganara la Vueltina”.