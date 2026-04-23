Desbancar al Gipuzkoa de la quinta plaza para tener factor cancha en los playoffs, siguiente reto del Alimerka Oviedo

El Alimerka Oviedo no ha acabado la tarea de la fase regular, pese a que su triunfo ante el Palmer Palma (89-74) le garantizó una plaza en los playoffs de ascenso a la Liga ACB. Todavía tiene una opción, nada desdeñable, de obtener ventaja de pista en esa eliminatoria, de la que saldrá uno de los cuatro participantes en la final a cuatro, que otorga un sitio en la élite. Para lograrlo tiene que subir un puesto en la clasificación, situarse quinto, y eso pasa por desbancar a su predecesor en la tabla, el Gipuzkoa. Ahora mismo, el OCB tiene 17 triunfos y 13 derrotas, con dos partidos por jugar, mientras el GBC arroja un balance de 18 victorias y 11 tropiezos, con tres encuentros pendientes.

Es casi seguro que el equipo ovetense va a necesitar ganar sus dos partidos para lograr el objetivo, pero a su favor juega el duro calendario del conjunto donostiarra. El GBC tiene que medirse a los dos candidatos a la única plaza de ascenso directo, el Coruña y el Obradoiro, ambos fuera de casa. Entre medias, recibe al Menorca, que está luchando por entrar en el playoff. Por su parte, el OCB, que descansa este fin de semana por mor del número impar de equipos en Primera FEB, recibe en la penúltima jornada al Zamora, también en la pugna por acceder a las eliminatorias, y cierra la competición visitando al Ourense, que no se juega nada. También el average particular está del lado del Alimerka, que perdió en San Sebastián por 74-69 y ganó en el Palacio de los Deportes de Oviedo por 90-71, en un auténtico partidazo.

El grupo con más corazón

Atípico fue el pasado miércoles en el Palacio. Ya no es noticia que el equipo ovetense metiera casi cuatro mil personas en el remozado recinto, incluso entre semana, ni que llegara otra victoria, la decimoséptima de la temporada. Sin embargo, últimamente no era frecuente la clasificación del cuadro azul para los playoffs de ascenso a la ACB. Y mucho menos habitual aún es que los focos se giren hacia Raúl Lobaco, autor de siete triples que hicieron saltar el partido por los aires. El momento dulce de Lobaco, tras llegar a Oviedo de puntillas, es fiel representación de la evolución del OCB. El alero maño, Dan Duscak y Robert Cosialls cumplen su tercera campaña consecutiva de la mano del entrenador Javi Rodríguez, que siempre se ha empeñado en renovarlos. La importancia de todos ellos va mucho más allá de sus números. Este Alimerka OCB es, obviamente, mucho más, y se apoya mucho en el talento de Marques Townes y Greg Parham y el derroche físico de Francis Nwaokorie, tres de las incorporaciones de la temporada, pero el mantenimiento de ese núcleo ha sido determinante. De ahí nació un grupo compacto que sorprende a diario al cuerpo técnico por su entrega.

"No puedo ser más feliz"

También le sorprendió en la rueda de prensa posterior al partido ante el Palmer, irrumpiendo en la sala para regalarle al entrenador una tarta y cantarle el «Cumpleaños feliz» por su 47º aniversario. El gesto emocionó al técnico de Porriño. «No puedo ser más feliz que con vosotros en el sitio en el que estoy», acertó a decir Javi Rodríguez. Ya más pausado, aseguró que no piensa en el playoff: «Valoro lo que es pertenecer a un club en el que todos somos una familia, todos trabajamos mucho para que el baloncesto en Asturias tenga la importancia que la gente está pidiendo. Llegar a su máximo es la identidad de este equipo».