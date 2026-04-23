Edu Pérez-Landaluce, ovetense y líder de las metas volantes de la Vuelta a Asturias: "Me tocará pelear mucho para defenderlo"

El asturiano Edu Pérez-Landaluce, del equipo portugués Óbidos, manifestó su satisfacción tras la primera etapa: “Estoy súper contento por haber conseguido este liderato. En plena fuga fue cuando me señalaron que la carrera no iba a ser el temible El Fito, eso me beneficiaba; creo que, de haberse subido, la escapada no hubiera llegado a meta”.

El ovetense llamó a “ser realista”: “Esta Vuelta es muy dura para mí y me tocará pelear mucho por mantener el maillot de las metas volantes”, añadía el ciclista.