El francés Gabriel Layrac se impone en un emocionante final de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias
Al sierense Samuel Fernández, tercero, se le escapó el triunfo en los últimos instantes
La primera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias comenzó bien, con una fabulosa salida desde el Palacio de los Deportes de Oviedo, tuvo que afrontar el contratiempo de acortar el recorrido porque un camión se atravesó en la subida al Fitu, la más dura de la jornada, y acabó con un final lleno de emoción, en el que se impuso el francés Gabriel Layrac (AVC Aix Provence), superviviente de la escapada del día.
Layrac llegó con otros cuatro corredores, entre ellos el asturiano Samuel Fernández (Caja Rural Seguros RGA), que cogió a los últimos de la escapada, les atacó, se fue en solitario pero el final se le hizo muy largo y entre los cuatro perseguidores le cogieron a solo dos kilómetros del final.
El sierense llegó con ellos y trató de imponerse en el sprint, pero el francés tuvo mejores piernas en los últimos metros. La escapada del día, con once integrantes, llegó a tener casi seis minutos de ventaja sobre el pelotón, con el ovetense Edu Pérez Landaluce (Obidos) entre ellos.
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