Gabriel Layrac, ganador de la primera etapa y primer líder de la Vuelta a Asturias: "Estoy muy contento con esta victoria"

El joven francés Gabriel Layrac, de 19 años, reconoció estar “contento por esta victoria”: “Tuve que manejar la diferencia que había con el pelotón, de donde tiraban el UAE Team Emirates y el Movistar Team, para que no nos neutralizaran”, añadía.

El galo explicó que, a partir de ahora, a su equipo le toca “defender este maillot de líder”: “Estoy confiado porque sé que tengo un equipo fuerte”, afirmaba. Layrac alabó la labor de su compañero en la fuga, Smith: “Realizó ataques de los que yo me pude aprovechar en el sprint”.