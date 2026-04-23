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Gabriel Layrac, ganador de la primera etapa y primer líder de la Vuelta a Asturias: "Estoy muy contento con esta victoria"

"Estoy confiado, tengo un equipo muy fuerte", dice el francés

Gabriel Laryac levanta los brazos en Benia de Onis

Gabriel Laryac levanta los brazos en Benia de Onis / Roberto Menéndez

José Enrique Cima

José Enrique Cima

Benia de Onís

El joven francés Gabriel Layrac, de 19 años, reconoció estar “contento por esta victoria”: “Tuve que manejar la diferencia que había con el pelotón, de donde tiraban el UAE Team Emirates y el Movistar Team, para que no nos neutralizaran”, añadía.

El galo explicó que, a partir de ahora, a su equipo le toca “defender este maillot de líder”: “Estoy confiado porque sé que tengo un equipo fuerte”, afirmaba. Layrac alabó la labor de su compañero en la fuga, Smith: “Realizó ataques de los que yo me pude aprovechar en el sprint”.

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