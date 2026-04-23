Gabriel Layrac, ganador de la primera etapa y primer líder de la Vuelta a Asturias: "Estoy muy contento con esta victoria"
"Estoy confiado, tengo un equipo muy fuerte", dice el francés
El joven francés Gabriel Layrac, de 19 años, reconoció estar “contento por esta victoria”: “Tuve que manejar la diferencia que había con el pelotón, de donde tiraban el UAE Team Emirates y el Movistar Team, para que no nos neutralizaran”, añadía.
El galo explicó que, a partir de ahora, a su equipo le toca “defender este maillot de líder”: “Estoy confiado porque sé que tengo un equipo fuerte”, afirmaba. Layrac alabó la labor de su compañero en la fuga, Smith: “Realizó ataques de los que yo me pude aprovechar en el sprint”.
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