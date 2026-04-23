Pedro Orfila se despide este domingo en Miramar: "queremos hacerle un reconocimiento”

Pedro Orfila se retira y será uno de los grandes protagonistas este domingo en Miramar, en una mañana cargada de emoción para el Marino y para todo Luanco. El defensa recibirá un homenaje al término del encuentro ante la UD Sámano, tras anunciar su retirada del fútbol, en un reconocimiento que trasciende lo deportivo y conecta directamente con su vínculo personal y futbolístico con el club.

Aunque Orfila militó durante dos temporadas en el Marino, su relación con Luanco viene de mucho antes. Antes de iniciar su trayectoria en la cantera del Sporting, ya había vestido aquí esta camiseta, de modo que su despedida adquiere un significado especialmente simbólico. “Ha jugado dos años en el Marino, pero también tiene un pasado aquí”, recuerda el presidente del club, Luis Gallego, que subraya el carácter sentimental del acto. “Sí, se retira y queremos hacerle un reconocimiento”, añade.

El homenaje a Pedro Orfila pondrá el broche a un partido que, además, será decisivo para el futuro inmediato del Marino. El conjunto luanquín se juega la permanencia en un encuentro trascendental ante su afición. “Si ganamos, mantenemos la categoría”, resume Gallego, consciente de todo lo que hay en juego en una cita prevista para las 12.00 horas y llamada a marcar la temporada.

Jornada especial en Miramar

Con la intención de que la jornada sea especial en Miramar, el club ha organizado una jornada de puertas abiertas. “Queremos que todo el mundo pueda entrar al campo, porque la afición hace mucho”, explica el presidente, apelando al respaldo de una grada que puede resultar determinante en un día tan señalado.

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Laurina hará el saque de honor

La mañana también tendrá otros momentos especiales. Antes del inicio del encuentro, Laurina, jugadora del Real Oviedo recientemente retirada, será la encargada de realizar el saque de honor. Además, los jugadores de las categorías inferiores saltarán al terreno de juego junto al primer equipo, en una imagen que simboliza la unión entre la historia, el presente y el futuro del Marino.