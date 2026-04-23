Samuel Fernández García, tras su tercer puesto en la Vuelta a Asturias: "Es un buen aprendizaje, pero es una pena quedarse tan cerca"

Samuel Fernández García (Caja Rural-Seguros RGA), tras su exhibición, reconocía que “es una pena estar tan cerca del triunfo, con lo que cuesta llegar hasta ahí para luego no conseguirlo”. “Hubo momentos en que pensaba en ir a por la general y en otros por mi primera victoria como profesional; cuando estás tan cerca, todo se complica y solo tengo que pensar que es un buen aprendizaje”, añadía el sierense.

“A partir de ahora voy a ir día a día, tuve problemas porque la radio no me funcionaba bien y no sabía cómo iba la carrera y si podría levantar los brazos”, explicó el asturiano, que llega en un gran momento de forma tras haber subido el nivel gracias a competir en O Gran Camiño y en la Volta a Catalunya.