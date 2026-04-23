Samuel Fernández García, tras su tercer puesto en la Vuelta a Asturias: "Es un buen aprendizaje, pero es una pena quedarse tan cerca"
El ciclista sierense, tras quedarse a un paso de ganar la etapa: "Hugo momentos en que pensaba en ir a por la general y en otros por mi primer victoria"
Samuel Fernández García (Caja Rural-Seguros RGA), tras su exhibición, reconocía que “es una pena estar tan cerca del triunfo, con lo que cuesta llegar hasta ahí para luego no conseguirlo”. “Hubo momentos en que pensaba en ir a por la general y en otros por mi primera victoria como profesional; cuando estás tan cerca, todo se complica y solo tengo que pensar que es un buen aprendizaje”, añadía el sierense.
“A partir de ahora voy a ir día a día, tuve problemas porque la radio no me funcionaba bien y no sabía cómo iba la carrera y si podría levantar los brazos”, explicó el asturiano, que llega en un gran momento de forma tras haber subido el nivel gracias a competir en O Gran Camiño y en la Volta a Catalunya.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón