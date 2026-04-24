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Asturias estrena su Primera Liga de Natación Adaptada con un total de 45 deportistas

La I Liga de Natación Adaptada del Principado de Asturias arranca con dos jornadas en Oviedo para impulsar la inclusión y la competición entre deportistas de distintos niveles.

Manuel Ena, Directora General de Deporte, Alberto Suárez Laso, presidente de FEDEMA, Beatriz Álvarez Valderrama, directora técnica de la Federación

Manuel Ena, Directora General de Deporte, Alberto Suárez Laso, presidente de FEDEMA, Beatriz Álvarez Valderrama, directora técnica de la Federación

María Rendueles

María Rendueles

La I Liga de Natación Adaptada del Principado de Asturias ya es una realidad. La competición fue presentada esta mañana en la Sala de Prensa de la Dirección General de Actividad Física y Deporte, en Oviedo, en un acto que contó con la presencia de la directora general, Manuela Ena Fernández; el presidente de FEDEMA, Alberto Suárez Laso; y la directora técnica de la Federación, Beatriz Álvarez Valderrama.

Se trata de una iniciativa novedosa en Asturias, organizada por FEDEMA con la financiación de la Dirección General de Actividad Física y Deporte. La liga se desarrollará en dos jornadas, los días 25 de abril y 30 de mayo, en la piscina de competición de las Instalaciones Deportivas El Cristo, en Oviedo, en horario de 11:30 a 13:00 horas.

La competición reunirá a un total de 45 deportistas de los clubes Mareastur y Real Grupo de Cultura Covadonga. Además, servirá para ofrecer una primera experiencia competitiva a los nadadores más jóvenes de las escuelas de natación adaptada de Oviedo, Gijón y Avilés.

Impulso a la competición y la inclusión

Los participantes competirán en pruebas de 50, 100, 200 y 400 metros libre; 50 y 100 metros espalda, braza y mariposa; 150 y 200 estilos; así como en pruebas de 25 metros libre, espalda y braza, especialmente pensadas para los más pequeños.

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Con esta primera edición, la natación adaptada asturiana da un nuevo paso en su desarrollo, impulsando la competición, la inclusión y la participación de deportistas de diferentes edades y niveles.

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