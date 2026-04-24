Asturias estrena su Primera Liga de Natación Adaptada con un total de 45 deportistas

La I Liga de Natación Adaptada del Principado de Asturias ya es una realidad. La competición fue presentada esta mañana en la Sala de Prensa de la Dirección General de Actividad Física y Deporte, en Oviedo, en un acto que contó con la presencia de la directora general, Manuela Ena Fernández; el presidente de FEDEMA, Alberto Suárez Laso; y la directora técnica de la Federación, Beatriz Álvarez Valderrama.

Se trata de una iniciativa novedosa en Asturias, organizada por FEDEMA con la financiación de la Dirección General de Actividad Física y Deporte. La liga se desarrollará en dos jornadas, los días 25 de abril y 30 de mayo, en la piscina de competición de las Instalaciones Deportivas El Cristo, en Oviedo, en horario de 11:30 a 13:00 horas.

La competición reunirá a un total de 45 deportistas de los clubes Mareastur y Real Grupo de Cultura Covadonga. Además, servirá para ofrecer una primera experiencia competitiva a los nadadores más jóvenes de las escuelas de natación adaptada de Oviedo, Gijón y Avilés.

Impulso a la competición y la inclusión

Los participantes competirán en pruebas de 50, 100, 200 y 400 metros libre; 50 y 100 metros espalda, braza y mariposa; 150 y 200 estilos; así como en pruebas de 25 metros libre, espalda y braza, especialmente pensadas para los más pequeños.

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Con esta primera edición, la natación adaptada asturiana da un nuevo paso en su desarrollo, impulsando la competición, la inclusión y la participación de deportistas de diferentes edades y niveles.