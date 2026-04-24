Derbi gijonés clave en Santa Cruz para un Gijón Industrial necesitado

Domingo de derbi gijonés en Santa Cruz. El Gijón Industrial recibe al Ceares a las 12.00 horas en un partido de gran importancia para los locales, que se juegan mucho en estas últimas jornadas. El conjunto fabril es penúltimo, con 25 puntos, a dos del Tuilla y a tres del Lenense, equipo que marca actualmente la salvación. «Necesitamos cada uno de los puntos que quedan en juego», señala Rafa Menéndez, presidente del club.

El encuentro fue presentado ayer en un acto en el que ambas entidades pusieron en valor la importancia del derbi gijonés y el buen ambiente que se espera en Santa Cruz. Marcos Núñez destacó el impulso anímico que supuso la última victoria del equipo. «Después de estos cinco partidos que íbamos perdiendo, ganar al Praviano ha sido un plus de motivación. Nosotros tenemos que sacar el mejor resultado posible», afirmó el directivo del Ceares.

El Ceares llega con la permanencia encarrilada

El Ceares, por su parte, afronta el encuentro en una situación mucho más cómoda. Octavo en la clasificación, con 39 puntos, tiene la permanencia prácticamente encarrilada y la temporada casi resuelta.

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De cara al partido, el Industrial ha puesto en marcha una promoción de 2x1 en entradas para sus socios. Además, las localidades para los aficionados del Ceares tendrán un precio de 6 euros. Según explica el presidente del Industrial, el objetivo es crear ambiente en Santa Cruz: «Queremos llevar al mayor número posible de jugadores de la cantera». Desde ambos clubes confían en que el derbi se viva con «muy buen ambiente» y de forma «sana».