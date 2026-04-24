Exhibición de Nairo Quintana en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias

Nairo Quintana quiere llevarse su tercera Vuelta Ciclista a Asturias y coronó el gran trabajo de su equipo, el Movistar Team, para llevarse la segunda etapa, con inicio en Llanes y final en Pola de Lena, y colocarse como líder de la general. Fue una batalla entre el veterano ciclista colombiano y Adrián Pericas, el joven catalán del UAE, que sucumbió ante el ganador de Giro y Vuelta en la última ascensión. Por detrás, de nuevo el bravo asturiano Samuel Fernández García, del Caja Rural, lo dio todo por estar entre los mejores, formando un grupo perseguidor con Juaristi, del Euskaltel, y Pescador, también del Movistar. Samu luchó por hacer buena la renta adquirida el día anterior, 35 segundos sobre Nairo y Pericas, y así poder vestirse con el maillot azul de líder, pero de nuevo acabó pagando el esfuerzo, aunque se coloca en una privilegiada tercera posición de la general. La etapa fue todo un espectáculo desde que en la bajada de La Cruz Movistar empezó con las hostilidades. En el duro puerto de La Colladiella se desató la gran batalla entre los mejores escaladores. Y si hay uno con un palmarés que le convierte en una leyenda del ciclismo ese es Nairo Quintana.