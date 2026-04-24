Expectación y piña en el Confía Base Oviedo de balonmano ante una jornada crucial

Ilusión y nerviosismo se respiran a partes iguales esta semana en el polideportivo de Vallobín, que será sede mañana de una doble cita que tiene vilo al Confía Base Oviedo. Primero, la fase final del campeonato territorial senior femenino, en el que comparte cartel con el Lobas Oviedo, el Siero Deportivo y el Grupo Covadonga y que otorga plaza en la fase de ascenso a Plata femenina. A renglón seguido, un partido clave para la permanencia del equipo masculino en Plata, ante el Soria. Un triunfo local aseguraría evitar el descenso directo. "Hay que plantearlo como una batalla que hay que ganar", asegura Javi Colías, jugador del Base. LA NUEVA ESPAÑA reúne a dos componentes de la plantilla de Plata, Raúl Blanco y Colías, y a dos jugadoras del senior femenino, Abril Domínguez y Martina Bajko, que se dan ánimos mutuamente mientras cuentan las horas para que llegue el momento decisivo.

Colías es una pieza esencial del engranaje defensivo del Confía Base, una de las armas principales del equipo que ahora entrena Juan Moreno. "Va a ser clave ser estables, es un deporte muy dinámico en el que hay rachas a favor y en contra, y hay que mantener la estabilidad. Con eso, la defensa y el ambiente de Vallobín lo vamos a sacar", dice, convencido, el jugador vallisoletano.

Las cuentas para la salvación se simplifican mucho en caso de triunfo ante el Soria. La victoria local mandaría al conjunto visitante a Primera Nacional y el Base podría centrarse en superar al Zaragoza para evitar el puesto de "play-down" que ocupa actualmente.

La defensa, determinante

"Una de las claves va a ser que sigamos defendiendo como todo el año, la solidez y la solidaridad son armas nuestras. Además, Vallobín nos da un punto a favor, el ambiente va a ser espectacular", subraya Raúl Blanco.

El equipo femenino ve al masculino muy capaz de sacar la situación adelante. "Se están preparando muchísimo, con mucha exigencia física y mental", asegura Martina Bajko, que lo sabe bien en su condición de pareja de Elián Goux, jugador de la plantilla masculina. "Los que los vemos entrenar sabemos cómo se lo están currando, confiamos plenamente en ellos", destaca la portera Abril Domínguez.

Antes, llegará la semifinal regional femenina entre el Confía Base y el Siero Deportivo. "Estamos todas muy ansiosas, no vemos más opción que ganar", apunta Bajko. "Estamos contentas y orgullosas de lo que hemos hecho y lo vamos a luchar hasta el final", garantiza Domínguez.

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Sus compañeros las ven preparadas para todo. "Han progresado mucho esta temporada y las veo muy mentalizadas", dice Colías. Blanco, por su parte, que conoce bien al grupo, describe a las jugadoras del femenino como "muy competitivas, tienen mucha intensidad en defensa y saben agarrarse a los partidos. Han sufrido por las lesiones, pero están muy unidas".