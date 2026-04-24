Las Lobas reclaman "el oxígeno del público" en el partido vital por el ascenso ante el Zuazo

La derrota del Lobas Global Atac Oviedo en Santander ante el Uneatlántico Pereda ha dejado al equipo ovetense con un margen de error mínimo de cara a las tres últimas jornadas, si quiere subir a la élite femenina del balonmano. Y casi todas las opciones de las azules pasan por derrotar mañana (16.30 horas, Florida Arena) al Zuazo, que ocupa puesto de ascenso y tiene un punto más que las Lobas. El entrenador del conjunto ovetense, Manolo Díaz, cree que su plantilla "asume las cosas con la madurez que corresponde" y ya solo piensa en la siguiente cita, "con toda la ilusión del mundo". Teniendo en cuenta que se trata de un duelo entre rivales directos, el choque cobra más importancia, con atención también a la diferencia goleadora (en la primera vuelta vencieron las vascas por un tanto, 27-26). "Es el partido más importante de la temporada, tenemos que jugárnosla a vida o muerte", admite Manolo Díaz, que espera un partido "durísimo" por la entidad del contrincante, "que ha elevado su nivel de juego en las últimas jornadas, ha recuperado jugadoras y está en un momento de forma muy bueno". Con eso, la receta del técnico es "conseguir que se equivoquen un poquito, no dejarlas que lleven su ritmo". Además, Díaz solicita el apoyo del público, que ve clave: "Nos vendría de perlas que se llenase el pabellón, necesitamos ese apoyo porque vamos a necesitar todo el oxígeno del público y más".