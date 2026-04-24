Minuto de silencio en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias por el fallecimiento del ciclista Cristian Camilo

Antes de la salida de la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, la organización guardará un minuto de silencio en memoria de Cristian Camilo Muñoz, fallecido anoche en Asturias.

El ciclista colombiano se encontraba en la región acompañando a su equipo, el NU Colombia, después de que una caída sufrida en su última carrera en Francia derivara en una grave lesión en la rodilla. Ya en Asturias, la herida se complicó, lo que obligó a su ingreso hospitalario y a ser intervenido quirúrgicamente.

Pese a los esfuerzos médicos, el corredor no pudo superar la situación, lo que ha provocado una profunda conmoción en el pelotón.

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El equipo NU Colombia ha decidido retirarse de la competición, en una jornada que arrancará bajo el signo del respeto y el recuerdo hacia el ciclista colombiano. Además, los coches de la dirección de carrera lucirán un crespón negro en señal de luto.