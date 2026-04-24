Minuto de silencio en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias por el fallecimiento del ciclista Cristian Camilo
El equipo NU Colombia se retira de la carrera tras la trágica pérdida de su compañero
Antes de la salida de la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, la organización guardará un minuto de silencio en memoria de Cristian Camilo Muñoz, fallecido anoche en Asturias.
El ciclista colombiano se encontraba en la región acompañando a su equipo, el NU Colombia, después de que una caída sufrida en su última carrera en Francia derivara en una grave lesión en la rodilla. Ya en Asturias, la herida se complicó, lo que obligó a su ingreso hospitalario y a ser intervenido quirúrgicamente.
Pese a los esfuerzos médicos, el corredor no pudo superar la situación, lo que ha provocado una profunda conmoción en el pelotón.
El equipo NU Colombia ha decidido retirarse de la competición, en una jornada que arrancará bajo el signo del respeto y el recuerdo hacia el ciclista colombiano. Además, los coches de la dirección de carrera lucirán un crespón negro en señal de luto.
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