Oviedo acoge la tercera prueba del circuito asturiano de pádel con más de 90 parejas

Oviedo acogerá este fin de semana la tercera prueba del circuito asturiano de la Federación Asturiana de Pádel (FPPA). El torneo se celebrará en las instalaciones de El Soho, donde se darán cita más de 90 parejas repartidas en siete categorías.

En la máxima categoría, Nicolás Pérez y Raúl Fernández, vencedores de la última prueba, partirán como principales favoritos. Entre sus rivales destacan Támara Valcárcel y Lucía Carreño, así como otras parejas con opciones como Marta Quevedo y Alba Ferrer o Ignacio Arias y Nicolás Meana.

La competición permitirá también medir el nivel de la cantera asturiana, con la presencia en la primera categoría de cadetes como Iker Blanco, Cayetano Vega o Christian Riesgo, campeón de España benjamín en 2022 y alevín en 2024.

Exhibición inclusiva y finales del torneo

El programa incluirá además una exhibición de pádel en silla, que tendrá lugar el sábado a las 16.30 horas. La FPPA, junto a La Inclusión, acercará esta modalidad a deportistas y aficionados con la participación de Alberto Pacho y Rubén Castilla, varias veces campeón de España de pádel adaptado.

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Las finales están previstas para el domingo a partir de las 13.15 horas.