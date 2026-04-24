La Selección Española Femenina de Baloncesto arranca su camino al Eurobasket 2027 en Oviedo

La Selección Española Femenina de Baloncesto jugará en Oviedo para iniciar su camino hacia el Eurobasket de 2027, en un encuentro que tendrá un marcado protagonismo asturiano con la presencia de Iyana Martín, recientemente nombrada MVP nacional de la Liga Femenina y elegida, además, en el quinteto ideal de la competición.

El combinado dirigido por Miguel Méndez se enfrentará a República Checa el próximo 11 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Oviedo, en el primer partido de la fase de clasificación. El encuentro será posible gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Federación Española de Baloncesto.

Iyana Martín, foco de atención

La figura de Iyana Martín acapara gran parte de la atención en la previa. La jugadora asturiana llega en el mejor momento de su carrera tras firmar una temporada sobresaliente que le ha valido el reconocimiento como MVP nacional de la Liga Femenina, de manera que estará en el quinteto ideal. Su presencia añade un componente emocional especial a un partido en el que ejercerá como referente local ante su afición.

Camino hacia el Eurobasket 2027

El partido ante República Checa será el primero de los tres compromisos de la ventana de noviembre, que continuará con los duelos ante Bulgaria (14 de noviembre) y Croacia (17 de noviembre), dentro del Grupo J de la segunda ronda clasificatoria. Solo las dos mejores selecciones accederán al Eurobasket 2027, que se celebrará en Lituania, Bélgica, Finlandia y Suecia.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, destacó la importancia del evento y el papel de la afición: “Oviedo va a arropar a #LaFamilia y va a vibrar con el baloncesto femenino”. Además, subrayó el vínculo especial con la jugadora asturiana: “La fase de clasificación empezará en Oviedo y contamos con el calor de una afición que tendrá la oportunidad de vibrar con la Selección y con una asturiana orgullosa de serlo como Iyana Martín”.

Oviedo, escenario talismán

Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, puso en valor el impacto del encuentro en la ciudad: “Oviedo vivirá otro momento histórico, en este caso de la mano de la Selección Española femenina”. Asimismo, añadió que “nuestra ciudad se volcará con el equipo y lo llevará en volandas hacia la victoria”.

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Será la séptima ocasión en la que la Selección Femenina juegue en Oviedo, donde históricamente ha obtenido resultados positivos, con cinco victorias y una sola derrota. Un escenario ideal para arrancar un nuevo reto internacional en el que España buscará volver a brillar… con Iyana como una de sus grandes protagonistas.