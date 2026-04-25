En el adiós a Cristian Muñoz, ciclista colombiano fallecido en Oviedo tras una caída en Francia: "El ciclismo era su vida"

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz, de 30 años, fallecido el viernes en Oviedo por las heridas sufridas en una carrera disputada en Francia la semana pasada, fue embalsamado ayer en el Tanatorio Noega de La Calzada, en Gijón. Hasta allí se acercaron la viuda del corredor y todos los miembros de su equipo ciclista, el NU Colombia.

El director de la formación, el colombiano Raúl Mesa, hizo de portavoz de los compañeros del ciclista, manifestando su profundo dolor por la pérdida: "Era un buen muchacho, un gran compañero, como ciclista era un escalador, pero sobre todo era una persona buena que ayudaba y orientaba a los más jóvenes; sus compañeros están muy mal, fueron ellos los que tomaron la decisión de no seguir en la Vuelta a Asturias, no se sentían en condiciones y es normal".

Mesa explicó que este equipo colombiano, que ahora pone rumbo a Portugal, donde participará en una carrera los tres primeros días de mayo, es "una familia". "Esa es la aspiración que tiene el patrocinador del equipo, que viajemos juntos y que seamos como una familia", añadía.

En cuanto al ciclista fallecido, el director del NU Colombia detalló que "el ciclismo era su vida" y explicó la situación que le llevó a este trágico desenlace: "Nosotros íbamos detrás de él en el Tour du Jura, afrontó un repecho, había un estrechamiento de carretera, iba un grupo por delante y en un momento se abrió y se dio con un muro de tierra". La consecuencia fue una herida de cierta consideración en la rodilla izquierda, que hizo que fuera trasladado a un hospital francés donde le pusieron puntos de sutura.

Complicaciones tras la carrera y el fatal desenlace

Tras esta carrera, el NU Colombia se trasladó a Asturias, en concreto a Oviedo, donde tomaba la salida de la Vueltina, para la que el propio Cristian Camilo Muñoz estaba preinscrito. "El médico lo vio en una clínica en Asturias, en Oviedo, se complicó la infección y cogió tres bacterias", señala el director del equipo colombiano.

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Fue operado, pero no se pudo hacer nada para salvar su vida. "No tuvo la mejor de las suertes y a los 30 años le pasó lo que le pasó, el ciclismo es un deporte de riesgo y a veces suceden cosas como estas", concluía Raúl Mesa, director que ha tenido a su cargo entre otros grandes ciclistas a Fabio Parra y Lucho Herrera.