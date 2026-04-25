El Base Oviedo remonta y evita el descenso directo

El Confía Base Oviedo logra evitar el descenso directo tras una impresionante victoria frente a Balonmano Soria. Los azules se impusieron en un Vallobín repleto hasta la bandera por 32-30, en un encuentro en el que cuajaron una gran segunda mitad para remontar y dar un paso más hacia la permanencia en la categoría.

El Soria comenzó fuerte el encuentro y plantó cara a los carbayones desde el inicio. Los de Juan Moreno comenzaron a carburar con los lanzamientos de Elián y el buen hacer de Franceschetti, aunque un par de buenos parciales de los visitantes les permitieron llegar con ventaja al descanso (12-15).

El paso por los vestuarios le sentó de maravilla al Confía Base Oviedo. Y la temperatura en las gradas de Vallobín también comenzó a subir. Vallobín vibraba con cada balón. Con cada defensa. Y el Confía Base Oviedo se insufló de esa energía. Un parcial de 6-1siete minutos comenzaba a decantar la balanza para el equipo local. Aún así, los visitantes llegaron a situarse a un solo tanto a falta de un minuto, cuando

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Mikel Galán anotó en la última acción para sentenciar el choque y permitir que el Confía Base Oviedo evite el descenso directo de forma definitiva.