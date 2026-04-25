Edgar Cadena, ganador de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias: "Es una victoria de gran prestigio"
Samuel Fernández: "Me defenderé con uñas y dientes para mantener el tercer puesto"
Edgar Cadena (Team Stork-MRW-Bau), ganador de la tercera etapa de la Vuelta a Asturias, celebró el éxito que supone para él imponerse en una cita de tan largo historial: "Es una victoria de gran prestigio, inicié mi carrera en España y es muy bonito ganar aquí mi tercera etapa como profesional".
En cuanto al desarrollo de la jornada entre Figueras (Castropol) y Vegadeo, explicó que cuando llegó a la altura de Carlos García Pierna, ciclista que iba escapado por delante, se dio cuenta de que al del Burgos ya no le quedaban fuerzas: "He seguido mi camino, arriesgando en la bajada".
Cadena promete batalla hasta el final
Hace dos años, su compatriota Isaac del Toro fue el dominador y ganador final de la Vuelta Ciclista a Asturias: "Ganó Isaac y es bonito hacerlo yo dos años después". Bien situado en la general, Cadena prometió batalla hasta el final: "Hay diferencias, pero a ver cómo responden las fuerzas mañana (por hoy)".
El asturiano Samuel Fernández García (Caja Rural-Seguros RGA), por su parte, reconoció que mantuvo el tercer puesto de la general "por poco", ya que Pescador, del Movistar Team, cogió dos segundos de bonificación y ya está a solo tres de él en la general: "Hay que intentar defenderse con uñas y dientes, y rezar para que no me lo quiten, a ver si puedo mantener ese tercer puesto".
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