Edgar Cadena, ganador de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias: "Es una victoria de gran prestigio"

Edgar Cadena (Team Stork-MRW-Bau), ganador de la tercera etapa de la Vuelta a Asturias, celebró el éxito que supone para él imponerse en una cita de tan largo historial: "Es una victoria de gran prestigio, inicié mi carrera en España y es muy bonito ganar aquí mi tercera etapa como profesional".

En cuanto al desarrollo de la jornada entre Figueras (Castropol) y Vegadeo, explicó que cuando llegó a la altura de Carlos García Pierna, ciclista que iba escapado por delante, se dio cuenta de que al del Burgos ya no le quedaban fuerzas: "He seguido mi camino, arriesgando en la bajada".

Cadena promete batalla hasta el final

Hace dos años, su compatriota Isaac del Toro fue el dominador y ganador final de la Vuelta Ciclista a Asturias: "Ganó Isaac y es bonito hacerlo yo dos años después". Bien situado en la general, Cadena prometió batalla hasta el final: "Hay diferencias, pero a ver cómo responden las fuerzas mañana (por hoy)".

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El asturiano Samuel Fernández García (Caja Rural-Seguros RGA), por su parte, reconoció que mantuvo el tercer puesto de la general "por poco", ya que Pescador, del Movistar Team, cogió dos segundos de bonificación y ya está a solo tres de él en la general: "Hay que intentar defenderse con uñas y dientes, y rezar para que no me lo quiten, a ver si puedo mantener ese tercer puesto".