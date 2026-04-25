Fernando Villabella, presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Mi deseo ahora es que la gente se lo pase en grande en el play-off en el Palacio"

Fernando Villabella, presidente del Alimerka Oviedo desde hace ya casi dos décadas, está disfrutando de uno de los mejores momentos en la historia club. En cuanto a resultados, ya se alcanzaron dos veces las semifinales del play-off, que han jugado siete veces. Este año será la octava. En lo social, el traslado al Palacio de los Deportes y los casi 4.5000 espectadores de media por encuentro que asisten a los partidos son algo inédito para un club que se forjó en el pequeño polideportivo de Pumarín.

Valore lo que significa para el Alimerka Oviedo haberse clasificado para el play-off de ascenso.

Es un poco sorprendente, cuando empezamos la pretemporada el objetivo no era este. Y, por otra parte, es una sensación conocida, porque no es la primera vez que jugamos el play-off. Es una manera de recordar viejas sensaciones, pero hay que valorar esto como algo extraordinaria dentro del nivel presupuestario que tenemos.

La Primera FEB ha cambiado mucho desde que ustedes jugaron su último play-off.

Son dos competiciones diferentes. Llevamos trece temporadas y al principio era muy difícil que se ascendiera desde la LEB Oro (ahora Primera FEB) hasta la ACB, eso hacía que el nivel de los equipos a lo mejor no fuera tan fuerte. Cuando eso se liberó, el nivel creció y nosotros nos empezamos a quedar atrás. Este play-off es diferente porque el nivel de los equipos y el nivel económico es enorme. Nosotros, si este año no hubiéramos seguido en Pumarín, probablemente estaríamos hablando de evitar el descenso.

Da la sensación de que ahora todo lo que rodea al OCB va bien.

No tengo explicación, pero es así. Tras la temporada de Trifón Poch de entrenador, que nos salvamos con Guillermo Arenas, tuvimos una reunión Oli (Arteaga, excapitán), Héctor (Galán, exdirector general), Ferdi (Fernando García, actual director general) y yo. La conclusión fue que el club había perdido la estabilidad. Lo primero que había que hacer era recuperarla y, a partir de ahí, empezar a crecer y llegar vivos para la obra del Palacio. Entonces se presentó la opción de que volviera Javi Rodríguez, nos pareció una buena opción, con un contrato de tres años, una apuesta por tener calma y ver si nos salían bien las cosas. Este año todo es fantástico.

¿Le recuerda este momento a cuando llegaron a LEB Oro?

Sí, nadie contaba con nosotros, éramos muy majos, Pumarín estaba muy bien, pero no contabas tampoco para mucho ni para mucha gente. En este sentido hay que volver a hablar del Palacio. Ha sido lo que lo ha cambiado todo. También le estamos dando un sentido muy importante. Tener cada quince días, más o menos, a más de 4.500 personas de media allí hace que adquiera un sentido deportivo que era dudoso que se pudiera ver en un primer momento.

¿Qué es más importante para ustedes, los resultados deportivos o lo que está pasando en el Palacio?

Es mejor noticia lo que está pasando en el Palacio con este equipo que incluso los resultados deportivos. Siendo lo deportivo fantástico, lo del Palacio lo sobrepasa porque dimensiona al club en la ciudad, en toda Asturias, ante las instituciones y ante los patrocinadores.

¿Qué espera de lo que queda de temporada?

Lo que pienso realmente es que tenemos que ganar los dos próximos partidos y que ojalá podamos llegar al quinto puesto, que venga un equipo que pueda atraer mucha gente al Palacio y que la gente se lo pase en grande en el play-off.

Este equipo engancha mucho.

El equipo, cuando se pone a defender, es muy difícil de ganar. Es un equipo que compite contra cualquiera. En el momento en que sube su nivel atrás, le entran los triples y se pone a correr. Tenemos jugadores que están haciendo una temporada fantástica. Los que son estrellas, porque son estrellas, y los que son jugadores pegamento o de equipo están llevando a esas estrellas por el camino que les lleva a todos a conseguir la victoria. Es muy divertido verles jugar. Yo lo veo desde el sitio en el que estoy en el Palacio, con el éxtasis en el que entra la gente cuando entra un triple de Parham desde el parking.

Javi Rodríguez, el entrenador, es la seña de identidad y ha renovado por tres años más.

Sí, cuando nos reunimos con él, quedó claro que él estaba a gusto aquí, que quería seguir y que estaba por otro plazo de tres años. Nosotros pensábamos que a lo mejor iba a querer tener un plazo más corto para poder salirse si hubiera alguna oportunidad. Pero cuando el entrenador que lleva tres años contigo, que te ha ayudado a pasar la travesía del desierto, está dispuesto a comprometerse contigo por otros tres años, no hubo más que hablar sobre ese asunto.

Otra gran noticia es la cantera. Dos jugadores en la WNBA y el ovetense Jorge Arias en el primer equipo.

Tener a Marta Suárez y a Iyana Martín seleccionadas para jugar la WNBA es un motivo de orgullo tan grande como cualquier hazaña que pudiera hacer el equipo de Primera FEB. El objetivo del club es hacer y sacar jugadores de baloncesto. Nos gustaría mucho avanzar más con el baloncesto femenino. Tenemos una vinculación con la Universidad de Oviedo y vamos a seguir con ella. Luego hemos sacado a Jorge Arias, que tiene su primer contrato profesional. Es un chico que a mí me tiene encantado. Primero porque es exalumno de mi colegio (San Ignacio). Es una alegría verlo desde niño, la seriedad, el trabajo, la madurez que tiene a su edad. Solo hemos tenido otro caso, que es el de Alonso Meana, y nos gustaría poder tener siempre a alguien así, pero no es sencillo. No tiene sentido el OCB si no hay cantera y si no hay un primer equipo.

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