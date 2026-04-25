Homenaje a Nairo Quintana en la gala de la Vuelta a Asturias

La gala de la Vuelta a Asturias rindió homenaje al ciclista colombiano Nairo Quintana, dos veces ganador de la ronda y líder de la actual. El legendario ciclista rememoró sus grandes momentos en Asturias. La directora general de la Vuelta, Cristina Mendo, acompañada por Coque Montero, del Club Ciclista Aramo, le concedieron a su vez la insignia de oro a Luis Matilla por su labor organizativa durante tres décadas.