Juan Martín Sanz, el comisario UCI que vigila desde dentro la Vuelta Asturias

Acompañar ayer, en el coche que abre la carrera, al vallisoletano Juan Martín Sanz, experto comisario de la Unión Ciclista Internacional (UCI), durante los 140 kilómetros de la etapa entre Llanes y Pola de Lena, permite conocer de cerca la oscura, necesaria, precisa y compleja labor que desarrollan los jueces en ciclismo.

Juan posee una amplia experiencia en competiciones internacionales al haber ejercido como presidente de los comisarios del Tour 2018 y del Giro 2022. También participó como juez árbitro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en pruebas como la Vuelta a España, París-Niza, País Vasco y Tour de Emiratos Árabes. Esta labor le hace ausentarse de su domicilio unos sesenta días al año.

En la Vuelta Asturias participan 8 árbitros: 3 comisarios UCI en coche, 3 en moto, un juez de llegada y un cronometrador. Antes de la salida de Llanes, Juan comprueba que funcionen bien las comunicaciones de las dos emisoras que le comunican con el resto de comisarios y con Radio Vuelta, a la que pone voz Mónica Guajardo. La antena exterior del vehículo luce un lazo negro en memoria de Cristian Camilo, ciclista fallecido del equipo NU Colombia.

Durante la salida neutralizada de 9 kilómetros entre Llanes y Posada, Juan explica que "lo máximo que permite el reglamento son 10 kilómetros con el fin de realizar la salida lanzada fuera de las zonas urbanas". Nicolás González, el experto conductor que le acompaña, pega un acelerón a las 13.45 horas, tras pasar el kilómetro cero de Posada, y comienza a tocar el claxon para empujar a los vehículos que nos preceden con el fin de que no entorpezcan a los ciclistas. Todos los vehículos, motos por la izquierda y coches por la derecha, hacen caso a la autoridad del comisario UCI que abre la carrera.

"Mientras no haya escapada, igual nos aburrimos un poco", me comenta Juan mientras el pelotón circula agrupado por Ribadesella. Poco antes de llegar a Arriondas, Radio Vuelta informa del abandono del asturiano Hugo de la Calle.

El comisario observa en su ordenador, a través de Veloviewer, todo el recorrido de la etapa, su perfil, los puntos más peligrosos y la posición en que circulan todos los vehículos de la carrera. Al llegar a Sevares, el cronometrador nos informa de que en la primera hora de carrera se han recorrido 48,2 kilómetros. Aplausos del numeroso público que abarrota las aceras de Infiesto, que prepara su Feria de Abril. Se escapan dos corredores que alcanzan una diferencia de 55 segundos y Juan da orden de que nos adelante el coche neutro de Shimano para atenderles.

En Lieres giramos a la izquierda, ascendemos La Cruz y una moto de seguridad y otra de un fotógrafo de prensa le piden permiso para pasar. El comisario eleva su cuerpo a través del techo solar y ordena a los vehículos que vienen detrás que nos adelanten para dejar espacio a los ciclistas en la peligrosa e irregular bajada con gravilla suelta.

Adelantamos a los escapados e iniciamos un vertiginoso descenso como si se tratase de un rally. El coche huele al frenado de los neumáticos.

En Sotrondio giramos a la derecha para subir La Colladiella, de primera categoría. El líder se descuelga del pelotón, ataca Pericas y Quintana le sigue a rueda. Un kilómetro antes de la cima, Juan indica a Nico que los adelante y bajamos, de nuevo, en otra prueba de rally por Casa Migio, Urbiés y Turón, donde nos detenemos unos segundos para izar la antena de la emisora y desbeber. Nos adelantan los escapados y ataca Quintana en la subida a La Cueña, con Pericas a su rueda. "Deja pasar al coche neutro para que vaya con ellos", le indica el comisario al conductor.

La labor invisible del comisario UCI en la Vuelta Asturias

Tercer descenso de rally hasta Mieres, donde se disputan la meta volante para llevarse la bonificación. Se cumple la tercera hora de carrera y llevamos 122 kilómetros a una media de 40,8 km/hora. Juan solicita por radio revisar en meta por vídeo el paso por Mieres ante el apretado sprint de Pericas y Quintana. En Santullano, le indica a Unai Yus, el regulador de carrera que va en moto, que ordene pasar el coche neutro con los escapados y al motorista de la Guardia Civil que tome más distancia por delante con ellos.

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En la ascensión a Carabanzo, Nairo da un hachazo y deja atrás a Pericas, que es apoyado por toda la afición que llena las cunetas. El comisario ordena al coche neutro que adelante a Pericas y se vaya con Quintana. Frenético descenso a casi 90 km/hora hasta Pola de Lena sin ninguna incidencia y sin que pueda alcanzarlo. Nairo levanta los brazos y Juan Martín, el comisario UCI, una vez más, no se convirtió en protagonista