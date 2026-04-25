El Langreo ya tiene presidente: Adrián Torre liderará la nueva etapa del club

El Langreo inicia una nueva etapa y lo hará con Adrián Torre al frente. El portero y capitán del Unión, quien lideró la junta gestora desde la dimisión de Víctor Fernández-Miranda, ha sido proclamado como presidente del club para los próximos cuatro años, después de ser el único socio en reunir los avales necesarios -mínimo 67- para optar al cargo.

De esta forma, el guardameta podrá dar continuidad al trabajo realizado durante los últimos meses y sentar las bases hacia un proyecto más sólido y no tan a corto plazo, rodeado de un grupo de trabajo de su confianza con el que seguir reduciendo la deuda del Langreo y dar pasos hacia un futuro más estable. Adrián Torre asumió las riendas de la junta gestora el pasado mes de febrero y, desde entonces, ha tenido unos meses complicados y llenos de incertidumbre. Con él a los mandos, el club lanzó la campaña de recaudación para hacer frente a su enorme deuda y, según explicaron desde el club, los resultados están siendo positivos.

Torre, tal y como confesó a LA NUEVA ESPAÑA hace unas semanas, incluso se ve jugando un año más bajo palos, aunque lo más primordial en estos momentos, además de salvar la situación económica, es mantener al Langreo en Segunda Federación.

El Langreo, dos puntos por encima del descenso

A falta de dos jornadas para el final, el Langreo depende de sí mismo para conseguir la salvación. Una situación que cualquiera hubiese firmado hace unos meses, cuando el equipo estaba a una distancia elevada de salir del descenso. El Unión había enlazado 19 de los últimos 21 puntos en juego hasta su importante traspiés la jornada anterior ante el Valladolid Promesas (3-0).

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Con seis puntos aún en juego, los de Manel aventajan en dos puntos a la Sarriana, quien marca el descenso con 40, y tendrán dos enfrentamientos ante rivales de la zona alta. El primero, este domingo ante el Numancia (12:00 horas) y el último, ante el Vetusta en El Requexón la próxima semana.