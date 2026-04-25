¡El Llanera golea al Titánico y regresa a Segunda Federación!

El Llanera consiguió el ansiado ascenso a Segunda Federación tras golear al colista de la categoría, el Titánico (3-0), quien ya había consumado su descenso hace unas semanas. Pese a ello, los visitantes dieron guerra durante los primeros compases, aunque con el paso de los minutos el equipo de Chuchi Collado impuso su superioridad, esa que venía demostrando durante todo el curso, para vencer con comodidad y regresar a Segunda un año después.

Durante los primeros minutos el dominio fue alterno. Dani González pudo poner por delante a los locales con un remate que se fue rozando el palo. La reacción del Titánico fue clara y tuvieron dos grandes ocasiones para dar la sorpresa. La primera, una falta de Álex García que salvó con una gran intervención el meta Javi Benítez y, poco después, un mano a mano que Armayor envió fuera.

A la media hora de juego comenzaría la fiesta. Cris Ebea recibió al espacio y batió por abajo al meta visitante para poner el 1-0. Un tanto que activo al Llanera, que podría ampliar la ventaja antes del descanso con un par de aproximaciones peligrosas. Fue al inicio de la segunda cuando los de Chuchi Collado pusieron tierra de por medio en el marcador. Tras un pase magistral por arriba de Dani González, Romaric disparó ajustado para enviar el balón al fondo de la red y colocar el 2-0.

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Entre el segundo tanto y la expulsión por doble amarilla de Armayor, el encuentro se puso muy de cara para el Llanera, que dominó sin complicaciones la recta final e, incluso, amplió la ventaja. En el minuto 82, un penalti sobre Romaric se encargó de transformarlo el propio ariete para colocar el 3-0 definitivo. Un ascenso que se venía cocinando desde hace meses y que premia una temporada prácticamente de récord para el Llanera, que solo ha perdido un encuentro este curso.