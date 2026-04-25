El Lobas Global Atac Oviedo se juega el ascenso ante el Zuazo esta tarde en el Florida Arena
Una victoria permitiría al Lobas Global Atac Oviedo recuperar la plaza de ascenso y depender de sí mismo en las dos jornadas restantes
El Lobas Global Atac Oviedo disputa esta tarde el partido más importante de la temporada. Las pupilas de Manolo Díaz se miden desde las 16:30 horas en el Florida Arena al Zuazo en un encuentro decisivo en la lucha por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola.
El conjunto ovetense, tercero en la tabla de División de Honor Oro a falta de tres jornadas, recibe al segundo clasificado, que cuenta con un punto más. Las vizcaínas arrebataron esa posición de ascenso a las azules el pasado fin de semana, tras la derrota carbayona en Santander frente al Uneatlántico Pereda.
El equipo ovetense tiene hoy la oportunidad de dejar atrás ese tropiezo, ya que una victoria le devolvería a los puestos de ascenso y le permitiría depender de sí mismo en las dos últimas jornadas ligueras para intentar el salto de categoría. Por el contrario, una derrota supondría decir adiós de forma virtual a ese objetivo, mientras que el empate tampoco resultaría favorable, al mantener al Zuazo por delante en la clasificación.
El conjunto de Barakaldo llega en un gran momento de forma, tras sumar 21 de los últimos 24 puntos en juego en lo que va de 2026. “Ahora mismo es posiblemente el equipo más en forma de la división”, señala el técnico azul, Manolo Díaz, que destaca además la experiencia del rival y su crecimiento tras recuperar efectivos.
El Lobas afronta el tramo decisivo con bajas
En el lado contrario, el Lobas afronta este tramo final condicionado por las bajas. A ello se suma la coincidencia con la fase final sénior territorial, que también se disputa este fin de semana en Vallobín. El filial azul, dirigido por la capitana Celia Rojo, juega esta noche las semifinales ante el Grupo Covadonga y, en función del resultado, disputará mañana el partido por el tercer puesto o la final.
El encuentro estará dirigido por los colegiados castellanoleoneses Tomás Luis García Álvarez y Cristian da Silva Barbadaes. Las puertas del Florida Arena se abrirán a las 16:00 horas.
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